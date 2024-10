La postura del PC por futuro próximo de ministros de la colectividad ante pie forzado por elecciones parlamentarias 2025

El reajuste que tuvo que hacer La Moneda tras la salida del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, significó -en términos políticos- un robustecimiento del Partido Comunista (PC) en el gabinete del Presidente Gabriel Boric.

Es que a los ministros del Trabajo, Jeannette Jara, de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, y de Educación, Nicolás Cataldo, se sumó en la cartera de Justicia Jaime Gajardo. El personero pasó a liderar la secretaría de Estado -hasta ese momento era subsecretario- luego que su antecesor, Luis Cordero, fue reasignado a la repartición antes liderada por Monsalve.

Pero esta situación de la colectividad liderada por Lautaro Carmona en el gobierno podría sufrir un nuevo cambio. Esto, a propósito de las próximas elecciones parlamentarias.

Al estar fijados dichos comicios para el domingo 16 de noviembre de 2025, la normativa actual señala que las autoridades como ministros, subsecretarios, gobernadores, delegados presidenciales, alcaldes, consejeros regionales y concejales, deben renunciar, por mandato legal, antes del próximo 15 de noviembre.

Con este deadline, informalmente los ministros del comité político de Boric ya comenzaron a solicitarles a los partidos políticos del oficialismo los nombres que tienen en mente para competir en las elecciones de 2025 y que hoy trabajan dentro del Ejecutivo.

Postura del PC

Luego de una reunión en Presidencia la tarde de este martes, Carmona deslizó la postura del Partido Comunista ante este pie forzado. Esto, dado que hasta ahora Jara y Cataldo han sonado como posibles cartas parlamentarias de la colectividad.

“Nosotros tenemos una evaluación, la mejor evaluación de ahora cuatro personas en el gabinete, dos ministras, dos ministros. Y si es por una precisión, ajuste, cambio de tareas políticas de importancia, también creemos que serían de altísimo rendimiento en cualquier tarea o misión que les correspondiera”, partió diciendo.

21/10/2024 LAUTARO CARMONA MARIO TELLEZ / LA TERCERA

A reglón seguido, el líder comunista planteó que, sin embargo, la tarea central “está a nivel de gobierno, del gabinete, en ese primer nivel” y que “podría incluso integrar también la subsecretaría”.

Y luego destacó: “La centralidad es la tarea y la prioridad que el gobierno determina”.

“Ese es el criterio político que nosotros hemos concluido. No nos corresponde, no nos cabe, no nos parece incluso estético hacer otro tipo de sugerencia particularizada. Porque eso es el criterio del gobierno”, enfatizó.

Santiago, 18 de septiembre de 2023. El Presidente de la República, asiste al Tedeum Ecuménico de Fiestas Patrias. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

-¿Esperan ustedes también llevar figuras competitivas a la próxima elección?

Ante la nueva consulta, Carmona respondió: “Yo no quisiera que, por importancia y visibilidad que tienen, sin ninguna duda, las personas que tú nombras (Jara y Cataldo), yo disminuya otros liderazgos que también tienen proyección y presencia”.