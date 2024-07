La reacción del gobierno ante insistencia de Gustavo Petro en defensa de Daniel Jadue pese a nota de protesta

La mañana de este viernes, a través de la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, el Ejecutivo entregó sus primeras impresiones a propósito de la insistencia del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, en defensa del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

“Siempre he luchado contra lo injusto y debe ser en cualquier lugar del mundo. Si me ponen preso por mis ideas, como hicieron en el pasado, me gustaría la mayor solidaridad internacional. El mundo y su propio pueblo es el mejor apoyo a un revolucionario.”, expresó el Mandatario del país vecino en su cuenta de la red social X, donde compartió una carta de agradecimiento que le envió el jefe comunal.

Este nuevo mensaje de Petro se suma a las declaraciones del lunes en las que el Jefe de Estado pidió la libertad de Jadue, formalizado por administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco.

Los mensajes fueron calificados como “inaceptables” e “imprudentes” por el canciller chileno, Alberto van Klaveren. Pero además, la Cancillería presentó una nota de protesta a Colombia por los dichos en favor del alcalde de Recoleta.

Consultada en una vocería desde el set de prensa de La Moneda, Vallejo respondió en esta jornada: “Usted sabe la decisión que tomó institucionalmente nuestro gobierno, nuestro país, respecto a enviar una nota de protesta por estas declaraciones y nosotros seguimos en esa línea y por algo”.

Y luego agregó: “Cancillería siempre está evaluando las distintas opciones en materia diplomática”.

En cuanto a los procesos judiciales en nuestro país, la secretaria de Estado planteó que “corresponden a nuestro Estado de Derecho, al final somos los chilenos y chilenas las que definimos si estos requieren o no requieren cambios y modificaciones, pero tenemos un Estado de Derecho que está funcionando”.

En esa misma línea, sostuvo que la prisión preventiva “no significa todavía condena”, por lo que “no hay nadie que esté condenado aún, están en proceso de investigación. Independientemente de las creencias de las personas (...) el sistema judicial chileno no se basa en creencias, se basa en evidencias y juzga, y condena finalmente, sea por delitos de corrupción -porque aquí no hay delitos de ideas, eso no existe en nuestro país- o delitos de tráfico, se juzga en función de la evidencia. Y eso todavía no termina de suceder porque está en un proceso de investigación”.