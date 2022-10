La reaparición de Chadwick en foro sobre proceso constituyente y los guiños a Macaya ad portas de las internas UDI

Unos minutos de conversación sostuvo en privado el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, con el exministro del Interior y su mentor político en su carrera parlamentaria en el gremialismo: Andrés Chadwick. Eran las 10.00 de este lunes y el legislador había arribado hasta el campus de Bellavista de la Universidad San Sebastián (USS) para participar de un debate sobre el proceso constituyente, junto a otros dirigentes políticos.

Alejado de la primera línea de la política, Chadwick -quien fue acusado constitucionalmente durante 2019, quedando inhabilitado por cinco años de ejercer cargos públicos- se ha recluido en la academia, específicamente como decano de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios. Sin embargo, desde esa vereda ha podido analizar y estudiar un tema que no deja indiferente a nadie en la derecha: el devenir del proceso constituyente en el cual Chile Vamos se encuentra negociando el mecanismo para la elaboración de una nueva Constitución.

Para nadie era un misterio que Chadwick era contrario a elaborar una nueva Carta Magna, sino más bien apoyaba la idea de reformarla. De hecho, es recordado su discurso en ICARE -en marzo del 2018- en el que resaltó que “hay ciertas cosas que queremos que no avancen, por ejemplo, no queremos que avance el proyecto de una nueva Constitución que presentó la Presidenta Bachelet al terminar su período (...) No queremos que ese proyecto avance, queremos hacer modificaciones y reformar a la Constitución que pueden ser necesarias para perfeccionarla”.

No obstante, hoy el exministro se encuentra organizando distintos debates para abordar lo que ha sido del proceso constituyente y, en ese contexto, reapareció en la escena pública, pese a que ya lleva varios meses en el cargo de la universidad. Tal como ocurrió este lunes en la USS para el foro “¿Y después del Rechazo?”, al que además asistieron el diputado Diego Schalper (RN), la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, el diputado de CS, Gonzalo Winter y la representante de Amarillos Pilar Peña, todos ellos moderados por el académico de la casa de estudios y secretario general del Partido Republicano, Arturo Squella.

Chadwick no quiso comentar a La Tercera algunas de sus impresiones sobre el debate constituyente, pero hizo una pequeña introducción al foro en la cual contó que “hemos querido después del 4 de septiembre organizar una jornada que no sabíamos bien si la íbamos a organizar para ver cuál era el camino que se iba a seguir, porque ya se había estipulado, o bien para que nos pudiesen orientar cuáles creen ustedes que es el camino que se va a seguir para tener un proceso constituyente que culmine en una nueva Constitución”.

En esa misma línea, añadió que “yo leía hoy día una columna de un exministro que es cientista político y un analista muy reconocido, como Genaro Arriagada, que se hacía la pregunta. ¿La Constitución y el Congreso en un laberinto? Y eso es lo que queremos esclarecer, que nos contribuyan a esclarecer. Por eso los hemos invitado”.

Si bien ha sido cuidadoso con sus intervenciones públicas, Chadwick ya ha estado en otros foros de la USS donde ha abordado algunos temas, pero alejado de la contingencia. Por ejemplo, estuvo en la presentación de un libro de José Rodríguez Elizondo, el 22 de septiembre, donde resaltó la labor del abogado, y también participó de otra presentación, el 13 de julio, sobre la propuesta constitucional.

Los diputados Diego Schalper (RN) y Gonzalo Winter (CS), la dirigenta de Amarillos, Pilar Peña, el senador Javier Macaya (UDI), la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, el académico Jaime Abedrapo y el profesor de la USS, Arturo Squella.

Los gestos al timonel UDI

Durante su introducción, Chadwick aprovechó de hacer un guiño al timonel de la UDI. “Nos acompaña también Javier Macaya, es colega nuestro, abogado, presidente de la UDI y senador por la gloriosa región del Libertador Bernardo O’Higgins que cada vez avanza más porque tiene mejores senadores”, dijo.

Pero no solo se quedó ahí. Agregó: “Yo fui senador en el pasado y veo que se va mejorando la región con nuevos y mejores senadores”, lo que provocó algunas risas de Macaya.

En la UDI para nadie es un secreto la relación que mantienen ambos. Chadwick fue uno de los promotores de Macaya en su ingreso al Congreso, cuando le ofreció un cupo para su candidatura a diputado en 2009. Desde ahí que es considerado su mentor político y lo ha aconsejado a lo largo de su carrera en distintos temas, incluyendo los constitucionales.

Las palabras de Chadwick, además, ocurren ad portas de las elecciones internas del gremialismo, fijadas para diciembre próximo, donde el senador apuesta por ir a la reelección y, hasta ahora, nadie ha dicho públicamente que le va a competir. Eso sí, en la disidencia siguen de cerca sus pasos y cómo lidera las negociaciones para habilitar un nuevo proceso constituyente. Y, en ese contexto, algunos de ese sector de la UDI han mencionado el nombre del exministro Rodrigo Delgado como alternativa.

En la UDI transmiten que la relación entre Macaya y Chadwick es fluida y siguen conversando siempre, de manera informal, en temas de análisis político.