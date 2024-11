La respuesta del ministro Elizalde a las duras críticas de Francisco Orrego a la gestión del Presidente Boric

Desde el Palacio de La Moneda, en la habitual vocería realizada los lunes, el ministro de la Secretaría General de Presidencia, Álvaro Elizalde, fue consultado sobre las declaraciones del candidato de la oposición a la gobernación de la Región Metropolitana, Francisco Orrego (RN) contra el Ejecutivo.

En conversación con Radio Agricultura, el abogado panelista de TV criticó la “promesa” del Presidente Gabriel Boric de eliminar el cargo delegado presidencial regional, y señaló: “Confiar en la palabra del Presidente de la República hoy en día es realmente tirarse un piquero en una piscina sin agua. Sabemos que el Presidente no va a cumplir con su palabra, sabemos que el Presidente no se ha caracterizado este tiempo por decir la verdad. Por el contrario, sabemos que lo que ha caracterizado su gobierno son las mentiras constantes”.

“Esas cantidades de promesas incumplidas por parte de este gobierno, desde la condonación del CAE, el pago de la deuda histórica, no más pitutos, límite a los sueldos, que no iba a firmar el TPP-11, que no iba a desplegar militares. Bueno, la lista es larga, ¿cierto? Entre esas listas está la promesa de eliminar al delegado presidencial, eso con este gobierno no va a pasar. Fue una más de las mentiras que se instalaron en el proyecto de gobierno de Gabriel Boric, y hay que entender que la realidad es esa”, añadió.

Javier Salvo/Aton Chile

Así las cosas, al ser inquirido por el candidato opositor, Elizalde respondió: “Cuando se abordan desafíos de política pública tenemos dos alternativas. La de la descalificación infundada o la de debatir respecto de la mejor institucionalidad que requiere el país para contribuir decididamente al proceso de descentralización, y el gobierno ha optado por la segunda opción”.

“Esto implica que el diseño y la arquitectura descentralizada contribuye a resolver los problemas de las chilenas y de chilenos y por tanto establecer la adecuada coordinación entre aquellas maneras que pueden ser resueltas en el ámbito local o regional y aquellas que requieren una mirada de país. Es decir, la visión de carácter nacional. Y en ese contexto el gobierno ha presentado iniciativas para continuar con el proceso de descentralización que garanticen que el Estado centralizado y descentralizado responda adecuadamente a las necesidades de la sociedad a la necesidad de las personas”. señaló.

En esa línea, finalizó su respuesta asegurando que " esos proyectos hoy día se están tramitando. Se refieren a materias, por ejemplo, presupuestarias a nivel regional. Se refieren también a todos los nuevos requisitos en lo que es la administración de los recursos. Y por cierto también consideran aquellas políticas que requieren la mirada nacional y por tanto requieren que un representante del presidente de la República en la región las lleve adelante con las coordinaciones necesarias”.