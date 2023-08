La última derrota de Piergentili: resultó vicepresidenta, pero casi la doblaron en votos

A las 00:15 horas del miércoles, la comisión electoral del Partido Por la Democracia (PPD) informó sobre los resultados de las elecciones internas de la colectividad celebradas el domingo, en que participaron 3.972 militantes. Los comicios dejaron al actual presidente de la Juventud PPD, Cristóbal Barra, como primer vicepresidente de la directiva que encabezará el senador Jaime Quintana en compañía de José Toro Kemp, como su secretario general.

La actual timonel, Natalia Piergentili, tuvo que conformarse con pasar a ser la segunda vicepresidenta de la mesa, con un total de 775 votos, 454 menos de los que obtuvo Barra. Este fue el último capítulo de una larga lista de desaires, conflictos y fracasos que marcaron el período de Piergentili a la cabeza del PPD, el que concluirá este lunes cuando asuma Quintana. De hecho, la timonel ya abandonó los grupos de WhatsApp que tenía con la alianza de gobierno y con el Socialismo Democrático.

Natalia Piergentili. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Si bien ella pretendía renovar su período como presidenta a través de una lista en compañía Toro, su actual secretario general, sus planes no pudieron concretarse. Según ella misma contó a través de una carta dirigida a la militancia, “lamentablemente, cuando ya había inscrito el ticket, supe que el secretario general no me acompañaría”. Finalmente, Toro se inscribió en el mismo cargo, pero en la lista de Quintana.

Senador Jaime Quintana. Mario Téllez/La Tercera

Luego de ese desaire, hubo un acercamiento entre Quintana y Piergentili en el Senado, donde finalmente se zanjó que la actual timonel se incorporaría a su lista, pero como vicepresidenta. Así, ella dio por desechados sus planes de mantenerse a la cabeza del partido por otros dos años.

Pese a eso, dentro de su círculo, las expectativas eran altas. Debido al respaldo que anteriormente había tenido en distintas instancias partidarias, se pensaba que ella corría con ventaja para convertirse en la primera vicepresidenta de la directiva y así mantener su liderazgo. Pero Barra, quien además es jefe de gabinete de Quintana, le sacó ventaja.

Cristóbal Barra, presidente de la Juventud PPD.

Más allá de los resultados, el período de inscripción de listas estuvo marcado por los conflictos. Sin ir más lejos, la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien es reconocida como el mayor liderazgo del PPD, explicitó en entrevista con Radio Infinita que Piergentili “es una persona con grandes capacidades, pero creo que en este momento su liderazgo se ha transformado en un liderazgo muy divisivo y necesitamos un liderazgo más integrador en esta etapa, hacia el Socialismo Democrático, al interior del propio partido”.

Sus declaraciones no cayeron nada bien dentro del círculo de la timonel. De hecho, el diputado y vicepresidente del PPD, Raúl Soto, sostuvo en entrevista con La Tercera que “la ministra Tohá ha equivocado el camino al intervenir como se ha visto en los últimos días”.

Antes de eso, Piergentili ya había tenido roces con La Moneda. Uno de los más ásperos ocurrió cuando el Presidente Gabriel Boric citó a los cuatro presidentes de los partidos del Socialismo Democrático en su casa, en Barrio Yungay, para solicitarles que compitieran en una lista de todo el oficialismo en las elecciones de consejeros constituyentes, las que se llevaron a cabo en mayo de este año.

Pese a ese esfuerzo del Mandatario, la timonel -junto a Leonardo Cubillos, el líder de los radicales- ratificaron que integrarían un pacto electoral aparte de Apruebo Dignidad y en compañía de la Democracia Cristiana. Y es que, en todo caso, esa decisión se tomó con el respaldo del 94% del consejo nacional del partido.

Finalmente, no obtuvieron ningún escaño del Consejo Constitucional. Tras ese fracaso, Piergentili sostuvo que “las derrotas hay que recibirlas con humildad, pero no claudicando las convicciones. Tuvimos hoy día una derrota táctica, pero creemos que nuestras ideas han sido parte de la construcción de un buen Chile”.

Luego de eso, en entrevista con La Tercera, Piergentili profundizó en la derrota y dijo que “si les quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica. Sigues apapachando a ese sector con la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leseras”. De inmediato, sus dichos encendieron las alarmas en La Moneda y en el resto de los partidos del oficialismo, donde vieron con malos ojos que se refiriera en esos términos al electorado de gobierno.

En el comité político en La Moneda celebrado al día siguiente de la publicación de la entrevista, Piergentili pidió disculpas al Ejecutivo y a los partidos del oficialismo por sus dichos.

Dentro de los partidos de Apruebo Dignidad, en todo caso, había incomodidad desde antes. En 2022, fue la primera voz en señalar que, si bien ella votaría Apruebo en el plebiscito de septiembre de 2022, lo haría pensando en posteriormente “mejorar” el texto emanado por la Convención Constitucional. Sus dichos fueron mal recibidos en la coalición que agrupa al Frente Amplio y al Partido Comunista, puesto que interpretaron que sus palabras podían fortalecer al Rechazo.

En esa misma línea, Piergentili sostuvo en la franja del Apruebo que “la Convención dejó mucho que desear”, lo que tampoco cayó bien en el oficialismo.