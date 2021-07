Las claves del segundo debate de Chile Vamos: Escasa confrontación y consensos en torno a la negativa al indulto y al aborto libre

Este lunes los cuatro candidatos de Chile Vamos -Sebastián Sichel (Ind), Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN + PRI), e Ignacio Briones (Evópoli)- se vieron las caras nuevamente tras su debate televisado del pasado 22 de junio.

Una instancia radial, transmitida por ADN, Concierto, Imagina y Futuro que, a diferencia del encuentro anterior, estuvo marcado por la escasa confrontación entre los postulantes a la Moneda y la manifestación de puntos en común respecto a temas como el aborto, el proyecto de indulto a presos post estallido social, y el enfrentamiento de Daniel Jadue como principal contendor del pacto Apruebo Dignidad.

Con Mauricio Hoffman, Constanza Santa María y Andrea Moletto como conductores, el debate casi no tuvo uso de los derechos a réplica.

Proyecto de indulto

Los cuatro candidatos expresaron que se oponen al proyecto de indulto a los detenidos a raíz de delitos enmarcados en el estallido social, iniciativa que además ha sido impulsada entre los convencionales, quienes el día de ayer asumieron oficialmente sus funciones como redactores de una nueva Carta Magna.

El exministro y expresidente de Banco Estado, e independiente de las primarias de Chile Vamos, Sebastián Sichel; expresó al respecto que “Ellos [los convencionales] no están cumpliendo una misión política, no son el poder Ejecutivo. Ellos tienen una tarea encomendada por los ciudadanos por medio de un plebiscito que es algo particular, que es redactar una nueva Constitución”.

Mario Desbordes, exministro de Defensa y candidato de RN y el PRI, añadió que darles un indulto sería “una señal de impunidad a delitos muy graves. (…) Creo que hay que pedir agilidad al Ministerio Público para que en cuanto pueda inicie los juicios penales. (...) No creo que la prisión preventiva esté siendo abusiva. (...) Es una herramienta que se usa cuando el imputado/a puede ser un peligro para la sociedad”.

Una idea a la que Ignacio Briones, exministro de Hacienda apoyado por Evópoli, adscribe al expresar: “Quienes creemos en un estado de derecho y en la democracia, debemos defender la separación de poderes. Cada vez que un poder inunda las facultades de otro, la democracia se resiente y se debilita. Y creo que la señal es perniciosa, porque acá se cometieron delitos graves”.

Mientras que Joaquín Lavín, exalcalde de Las Condes y candidato de la UDI, agregó al respecto que “Al gobierno le corresponde mantener el orden público. Una de las grandes críticas es que no ha sido capaz de mantenerlo, pero tiene que hacerlo. Algunos convencionales sobre-interpretan su rol. Chile quiere pasar a una etapa mejor, pasar a otro nivel, exigirle más al estado, progresar. Pero no quiere una revolución, no quiere violencia, no quiere polarización, no quiere comunismo”.

Dejando de lado los casos específicos de los “presos de la revuelta”, quien también se desempeñó como ministro de Educación, en el ítem delincuencia calificó como “playa” la pena carcelaria.

“Veo policías anticuadas, que no tienen el equipamiento adecuado. (…) Aquí se hizo una promesa: ‘Se acabó la fiesta a los delincuentes’. Esa promesa no se cumplió. Yo haría una promesa más chica; se acabó la playa a los delincuentes, ¿Cuál es la playa para los delincuentes? La cárcel (…) que la persona que ha caído en la cárcel y ha cometido delitos graves, no a las visitas conyugales, una hora al día de patio, que trabajen y chao celulares, que se acabe ‘la playa’”.

Recuperación Económica

En materia de recuperación económica tras la crisis económica y social post estallido social y pandemia, Sebastián Sichel explica estar “enamorado de la justicia, no de la burocracia. Y no necesariamente el aumento de la recaudación fiscal ha significado un país más justo, si no, no tendríamos los problemas que tenemos. No necesariamente aumentar tributo significa más justicia. Son medios, no fines”. A lo que añadió: “La primera solución no es pedirle a los chilenos que paguen más, si no que el Estado haga mejor su pega”.

Por su parte, Joaquín Lavín enfatizó el aumento de la empleabilidad, respaldando la tesis de Sichel respecto al alza de impuestos: “Todos hablan de subir impuestos, pero estamos en un nivel de actividad en el que debemos aumentar los empleos. Hay que echar mano primero a los recursos de crecimiento económico, el precio del cobre, deuda externo, y reducción de exenciones. No es ahora el momento de aumentar los impuestos. El alza de impuestos en el Chile de hoy, no es viable”.

En tanto, Ignacio Briones, expresó que “Las personas son más inteligentes que nosotros los políticos, y saben que hay que financiar esto. Hoy tenemos demandas sociales que están acá (arriba) y una economía que está acá (abajo) y entre medio hay aire. La pregunta es si vamos a vender aire o vamos a recuperar la economía con mayor empleo y apoyar a los emprendedores para hacer efectivo esto. Yo no hago promesas, hago compromisos”, sentenció.

Aborto libre

En cuanto a una legislación que permita el aborto libre, en un país en que está aprobado y vigente el aborto en tres causales, los cuatro candidatos se expresaron en contra.

Mario Desbordes, por ejemplo, dijo: “No soy partidario de afectar los derechos de las personas, y el derecho a la vida es el más importante de todos. Soy contrario al aborto en todas sus formas, acepto y acato las tres causales, pero soy contrario”.

El contendor independiente, Sebastián Sichel, dijo que “La vida comienza en la concepción. La vida prima sobre otros derechos”.

Similar a la postura histórica de Joaquín Lavín, quien defendió medidas con enfoque de género -al igual que sus compañeros de pacto- como la corresponsabilidad, tolerancia cero a la violencia e igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Ignacio Briones, manifestó abiertamente ser partidario del aborto en tres causales, pero coincidió con los demás candidatos: “No soy partidario del aborto libre”.

La Araucanía

Sobre el conflicto en la zona de La Araucanía hubo dos posturas que, si bien concordaron en la necesidad de aplicar seguridad y mayores herramientas para las fuerzas de orden, tuvieron algunos matices.

Lavín dijo expresamente que “Hay que dar fin a la impunidad. Mayor equipamiento a la policía”, a lo que Sichel añadió que “Hay que usar todos los recursos incluyendo el Estado de Sitio. Lo que parece injusto, es vestir el terrorismo de causa mapuche. Esto ha sido un fracaso sistemático de los gobiernos”.

En contraste, Mario Desbordes comenzó su respuesta enfatizando la relevancia de “cumplir los compromisos con el pueblo mapuche. La mayoría del pueblo mapuche no es violento, quiere desarrollo y reconocimiento. (...) También hay que apoyar a la policía y enfrentar al terrorismo”.

Y Briones manifestó que “Hay que agotar recursos. No creo en el Estado de Sitio. El estado sin ninguna duda ha fallado. Nosotros hemos propuesto una Fiscalía especial para la macrozona sur, dotar de inteligencia y seguir la ruta del dinero. El conflicto de tierras es una solución política y proponemos un plan Marshall”.

Sistema de pensiones

Sobre un nuevo modelo de fondos de pensiones, Mario Desbordes, como ex funcionario de Carabineros, fue directamente interpelado por su postura respeto al sistema de pensiones de las fuerzas armadas.

“Se deben mantener los sistemas actuales de las fuerzas armadas (DIPRECA y CAPREDENA). No es injusto con el resto de los chilenos (...) Una cosa es mejorar las pensiones de los chilenos, pero la persona que está en las fuerzas armadas lo buscan en el mundo privado, ¿por qué se queda? porque es un incentivo”, dijo Desbordes, a lo que sumó: “Hay que incentivar la pensión tardía, pero no cambiar la edad obligatoria”.

Por otro lado, Briones propuso un mecanismo de ahorro en común: “Vamos afiliar a todos. Este monto recaudado lo ponemos en la cuenta de todos en partes iguales. Las personas de menores ingresos ponen 1 y reciben 3, los de mayores ingresos ponen 3 y reciben 1”, explicó ejemplificando.

Daniel Jadue

Durante el debate, hubo dos candidatos que coincidieron en mencionar a Daniel Jadue -postulante del Partido Comunista como parte del pacto Apruebo Dignidad- como principal contendor.

Joaquín Lavín dijo: “Tengo doble misión. La primera, es ganarle a Daniel Jadue y el Partido Comunista, y segundo, sanar Chile, que la gente suelte las piedras, dejemos de enfrentarnos y estemos unidos”.

Mientras que Sebastián Sichel, en su mensaje final tras la instancia, manifestó que actualmente “Están en juego dos proyectos de sociedad, un proyecto que cree que hay que empezar de nuevo y que cree que el populismo y autoritarismo es el mejor para Chile, ese proyecto lo lidera Daniel Jadue y es lo opuesto a lo que quiero encabezar. [Mi proyecto] representa la defensa de la libertad, en que la colaboración le gana a la fricción, en que el Estado y el mercado son parte de la misma ecuación y en que las personas están al centro de la política”.

Al finalizar el debate, los cuatro candidatos participaron de un encuentro más distendido a dos semanas de las primarias presidenciales fijadas para el 18 de julio.