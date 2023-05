Las primeras señales de los candidatos electos que llegarán al Consejo Constitucional

El miércoles 7 de junio llegarán hasta la sede del Congreso en Santiago los 51 consejeros constitucionales que se eligieron este domingo. Ese día partirá la segunda parte del proceso constitucional y el hito más relevante será cuando la Comisión Experta le entregue el anteproyecto que ha estado redactando durante estos tres meses para que lo modifiquen.

La gran señal política de esta jornada es la arremetida del Partido Republicano, colectividad que se transforma en la primera fuerza electoral del país y se queda con la hegemonía de la derecha chilena. Por lo mismo, la pregunta que se instaló entre los partidos políticos del oficialismo apunta a saber con qué actitud llegará al órgano redactor la tienda que preside Arturo Squella.

La interrogante está llena de sospechas por parte del oficialismo. Esto debido a que Republicanos, desde el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida, fue transparente en decir que no querían una nueva Constitución y que, en caso de tener que escribir una nueva propuesta, eran partidarios de que lo hiciera el Congreso.

De hecho los republicanos estuvieron presentes en la mesa de negociación del Acuerdo por Chile, pero al paso de las semanas se bajaron. “Hemos llegado a la convicción de que el Partido Republicano no seguirá participando de estas conversaciones, porque no hay ningún espacio para abrirse a que esta discusión se radique en el Congreso y sea el Congreso el órgano para resolver este momento constitucional”, comentó en octubre del año pasado la entonces presidenta del partido Ruth Hurtado.

Sin embargo, al menos por ahora, el Partido Republicano marcó sus primeras definiciones y dijo que arribará al consejo con la intención de colaborar para que el proceso termine en una nueva Constitución.

La primera señal la dio José Antonio Kast, el principal liderazgo del partido. “Ustedes se preguntan el rol de republicanos en este proceso, será lo mismo que hemos hecho siempre que es amar profundamente a nuestra patria. Actuar con humildad, responsabilidad y con compromiso para con Chile. ¿Qué más pueden esperar de los Republicanos que es amar la patria y actuar con responsabilidad y humildad, es lo que nos ha caracterizado y el por qué muchas personas nos apoyan?”, dijo el exabanderado presidencial.

El segundo punto lo comentó el actual presidente de la colectividad Arturo Squella. El abogado dijo en Mesa Central de Canal 13 que ante la pregunta de si el Partido Republicano “se comportará igual que la izquierda de la Convención” la respuesta es una sola: “Eso no va a ser así”.

La bajada comunicacional de ambos líderes republicanos luego fue secundada por Luis Silva, el candidato que logró la primera mayoría nacional y quien se avisora como el principal liderazgo del partido en el futuro consejo. “Definitivamente no (boicotearemos el proceso). Yo quiero darle la garantía de mi palabra a todos los que nos están escuchando, a todos los chilenos y chilenas. Desde el Partido Republicano estamos lejos de querer boicotearlo y también estamos lejos de renunciar a nuestro ideario, nuestros principios, que nos han caracterizado y que no son una novedad ni una sorpresa para nadie. Definitivamente no vamos a boicotearlo”, afirmó el abogado.

Silva luego complementó diciendo que pretende aportar “la sobriedad de un proceso que nunca hemos deseado”. En esa misma línea añadió que “vamos a partir de un piso que es la Constitución que tenemos, que creemos que es buena” y que su intención es “introducir mejoras”. La actitud que asuman los republicanos se vuelve fundamental ya que con sus 22 escaños controlan 2/5 del consejo y junto con el resto de la derecha casi logran los 2/3.

La actitud que podría tomar el partido de Kast tiene un primer referente. Se trata de Carlos Frontaura, el independiente, exmilitante UDI que actualmente es el único representante de los republicanos en la Comisión Experta, el primer órgano de este proceso constitucional.

Frontaura, hasta el momento, ha actuado en perfecta sintonía y coordinación con los partidos de la derecha tradicional. En la comisión es minoría ya que es uno de una bancada de 12 expertos. Hasta el momento, el oficialismo comenta que ha aportado en el debate con su capacidad de diálogo y disposición a llegar a acuerdos.

La reacción en la izquierda

En la vereda de al frente el escenario se mira con cautela. El oficialismo sabe que el proceso se torna aún más complejo y que probablemente sus principales banderas de lucha tendrán que ajustarse .

Uno de los principales liderazgos del Frente Amplio para el consejo es Yerko Ljubetic (Convergencia Social) quien se llevó uno de los cinco escaños que se reparten en la Región Metropolitana.

El actual consejero del INDH afirmó que los consejeros “tendrán que llegar a acuerdos necesarios para proponer a la ciudadanía un nuevo texto constitucional que nos permita arribar al final de este proceso, que tiene como objetivo tener después, de tantos años, una Constitución escrita en democracia y que contenga los cambios y transformaciones básicas que el país requiere para generar un marco de convivencia social y político más justo, más estable”.

Ljubetic agregó que pretende aportar para tener un texto “que se constituya en un factor de convivencia política productiva y pacífica” y que “habilite la democracia”.

Por su parte uno de los candidatos electos que compitió por el Partido Socialista en la región de Valparaíso comentó que sus esfuerzos estarán centrados en lograr una buena regulación del Estado social, lo cual ha sido uno de los objetivos prioritarios del oficialismo y de los socialistas. “Honraré esta confianza representando y defendiendo lo que sostuve durante la campaña y también desde luego actuando siempre con la trasparencia y con la integridad que merece este deber cívico que he asumido en este momento”, publicó Aldo Valle en su cuenta de Twitter.