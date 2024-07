Ley de Pesca: Diputado Brito (FA) critica no haber recibido apoyo en modificación de enmienda que apuntaba a “bienestar animal”

El diputado Jorge Brito (FA) abordó este lunes la polémica que surgió a propósito de la presentación de una enmienda que apuntaba a respetar el estado “físico y mental” de animales del mundo acuático y así proteger a peces, crustáceos y moluscos “sintientes”.

Dicha indicación fue ampliamente criticada, y es que además de su contenido, los cuestionamientos llegaron porque Brito hizo un “copy-paste” y antes se le reprochó al diputado Sergio Bobadilla (UDI) de copiar y pegar indicaciones propuestas por Sonapesca. Y también porque se acusó a Brito de proponer una “visión ambientalista un tanto extrema”, que de cierta forma podría estar por sobre los pescadores artesanales y su oficio.

De hecho, desde su mismo sector surgieron reparos a la enmienda de Brito. El diputado y presidente provisorio del FA, Diego Ibáñez, quien además es integrante de la comisión de Pesca, fue uno de los personeros que no respaldó la iniciativa.

Si bien posterior a la polémica, Brito intentó modificar la indicación y centrarla en el “bienestar animal, no recibió el apoyo necesario para eso.

FOTO: DEDVI MISSENE

Bajo ese marco, en conversación con Radio Universidad de Chile, el diputado frenteamplista reconoció “el error en cuanto al contenido inicial de la indicación”. En ese sentido, tras haber hecho cambios en la redacción de la norma, lamentó no haber sido respaldado en dicha instancia legislativa.

“El contenido fue modificado, sin embargo, aún así se instaló la primera versión, y llegó el desenlace. Una polémica, una camotera en redes sociales que dice que varios diputados que habían suscrito incorporar el principio de bienestar animal, después votaron en contra”, dijo.

“Yo no me puedo hacer responsable por aquellos diputados que cambian sus principios cuando cambian las tendencias en redes sociales, si me puedo hacer responsable por lo errático que fue esta indicación, y es por eso que hemos asumido la responsabilidad”, agregó.

Para cerrar el tema, el diputado señaló que “ahora hay que seguir adelante, pues la tarea que tenemos en la comisión es una tarea titánica, es llevar adelante la nueva ley de pesca. Después, en el mes de agosto, son más de mil indicaciones y votaciones que tenemos que llevar adelante, vamos recién en la 60 aproximadamente, es decir que faltan alrededor de 940″.