Líos de platas: Elizalde dice que “las consultas se realizan a través de los ministros de Estado” tras envío de cuestionario al Presidente Boric

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, cuestionó esta tarde la decisión que tomó la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indaga los líos de platas desde reparticiones públicas a fundaciones, donde se acordó enviar un cuestionario al Presidente Gabriel Boric y al otrora ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD).

Con respecto al documento que se le mandará al Mandatario, una de las preguntas apunta a conocer los criterios para el nombramiento de Carlos Contreras como secretario regional ministerial de Vivienda en Antofagasta. Por otro lado, también se le pide al Jefe de Estado dar cuenta de las medidas legislativas adoptadas para evitar situaciones como las de Democracia Viva.

Sobre la decisión que tomó la comisión, la que es presidida por el diputado José Miguel Castro (RN), el ministro Elizalde fue tajante en señalar que “las consultas se realizan, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, a través de los ministros de Estado”.

“La forma en la cual están reguladas las consultas de esta naturaleza es a través de los ministros de Estado. De hecho, hay dos precedentes si mal no recuerdo, en que la Cámara presentó cuestionarios a los presidentes de la República. Esto ocurrió en los mandatos anteriores y los presidentes no contestaron, precisamente porque no es la forma que se establece en nuestra Constitución a través de la cual se deben realizar las consultas al gobierno”, agregó el titular de la Segpres.

Asimismo, Elizalde volvió a enfatizar que “tanto en el gobierno del Presidente Piñera, como en el segundo de la Presidenta Bachelet, se adaptó un acuerdo de similar naturaleza por la Cámara de Diputados y los presidentes que ejercieron anteriormente el cargo no respondieron porque no es un procedimiento idóneo conforme lo establece nuestra Constitución”.