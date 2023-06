Líos de platas en el Minvu: Boric reafirma que hará “valer las responsabilidades políticas que correspondan sea quien sea”

Desde San Pedro de Atacama y tras sostener una reunión con las comunidades indígenas de la zona, el Presidente Gabriel Boric se refirió a las presuntas irregularidades que han salido a la luz en los convenios suscritos entre el Minvu y fundaciones privadas en distintas regiones del país, en los que el Ministerio Público investiga delitos de corrupción en las seremis de Antofagasta y el Maule.

Tras conocerse este último caso, que involucra millonarios traspasos a la ONG Urbanismo Social por parte de la Seremi del Maule -encabezada por el militante RD Rodrigo Hernández-, el Presidente Boric salió a blindar a la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner (RD), por su presunta vinculación a la fundación Democracia Viva, y también al mismo Hernández.

“Es importante que seamos capaces de distinguir y no metamos a todos en un mismo saco, porque cuando se presume que todos son igualmente responsables por hechos distintos, al final nadie termina siendo responsable. Y, por lo tanto, yo tengo el deber también de diferenciar”, enfatizó el Mandatario.

Sus palabras, sin embargo, generaron críticas de la oposición, pues se leyeron como un blindaje a ciertas autoridades y como una contradicción con la postura inicial adoptada por el propio Boric, quien aseguró que el caso debía enfrentarse con la lógica del “caiga quien caiga”.

Así las cosas, este viernes el Mandatario salió al paso de las críticas y descartó de plano que existiera algún tipo de blindaje a autoridades.

“La palabra blindaje la ocuparon ustedes, yo no he ocupado esa palabra porque acá no hay nadie blindado. Todo quien tenga responsabilidad tiene que responder, por un lado, ante la Justicia y en la medida que amerite responsabilidad política, se hará valer esa responsabilidad”, partió diciendo el Mandatario.

“Lo que dije ayer, y que creo que es coherente con lo que he venido planteando, es que no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco y que las responsabilidades tienen que establecerse con claridad. (...) Pero si llegan a mí antecedentes que demuestran que hay una responsabilidad quien quiera que sea, esa responsabilidad se va a hacer valer y en esto no quiero dejar lugar a dudas ni medias tintas”, enfatizó el Mandatario.