Los duros reproches de republicanos a la UDI por presentar candidatura a la alcaldía de Concepción: “Ya es negligencia”

En una nueva edición del programa de YouTube del Partido de Republicano, la directiva de esa colectividad expresó sus descargos hacia la UDI por la inscripción de una candidatura para la alcaldía de Concepción, comuna que la tienda de José Antonio Kast busca liderar.

En la transmisión, además del fundador de ese partido, se encontraban presentes el timonel de republicanos, Arturo Squella, y la secretaria general, Ruth Hurtado. Allí acusaron a la tienda gremialista de no respetar la unidad del sector para las elecciones municipales de octubre.

Y es que la UDI inscribió a la concejala de la zona e hija de la exsenadora Jacqueline van Rysselberghe, Valentina Pavez, para disputarse el municipio de Concepción, acción que le molestó a republicanos debido a que ellos aspiran llegar al cargo de la mano del independiente James Argo.

Así las cosas, esta jornada, la secretaria general de republicanos reprochó que “es lamentable” ver como el sector opositor no pudo llegar a un acuerdo en esa comuna.

En esa línea, la exconstituyente acusó: “Se nos prometió muchas veces que el candidato que más marcara en las encuestas iba a ser el candidato único (del sector), y vimos finalmente el día lunes, a última hora, la inscripción Valentina Pavez, quien marca menos de la mitad de lo que marca en nuestro candidato”.

Foto: Aton

De una forma más dura, el timonel de ese partido, afirmó que el caso de Concepción “ya es negligencia”. Para explicar su punto, Squella argumentó que “teniendo toda la demostración desde el punto de vista de las encuestas, de la opinión de los dirigentes de todos los partidos políticos de oposición, teniendo muestras concretas de que James Argo es el candidato que puede ganar por parte de la oposición la alcaldía de Concepción, presentan igual una candidata que no marca como algo competitivo”.

En ese sentido, Squella aseguró que si el bloque y la UDI en particular, “piensa en Chile y en los vecinos de Concepción, y se dan cuenta de la gravedad que tiene el perseverar con una candidatura que el único destino que podría tener es hacer perder a la derecha (...) la verdad es que no tendría una explicación de que no reversen esa inscripción”.

“Simplemente tendrían que dar cuenta de algo extremadamente grave, tendrían que explicarle no solo a los vecinos de Concepción, sino que a todo Chile, porqué se habla por una parte de la unidad, de agotar los esfuerzos para tener candidatos únicos, pero por otro lado se sigue perseverando en una candidatura que a todas luces no tiene ninguna opción y que el único propósito es hacer fracasar la candidatura de James Argo”, agregó el exdiputado.

Para remarcar su postura, Squella señaló que esto “habla muy mal de esa toma de decisión”, y que por ende, esperaría que “dentro de los próximos días den vuelta esa mala posición”.

Por su parte, Kast dijo que la UDI lo que hizo en el caso de Concepción fue “inscribir por inscribir, sabiendo que esa candidatura no tiene ninguna alternativa”.