Los pasos de Paula Narváez

Una reunión con la bancada de diputados tiene prevista para hoy la precandidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez. La cita se enmarca en el intenso despliegue -político y comunicacional- que inició la exministra en los últimos días con el objetivo de “posicionar” su figura y sumar apoyos a su carrera por La Moneda.

En la colectividad aseguran que, de concretarse la reunión, probablemente los parlamentarios -quienes en su mayoría habían solicitado al presidente de la colectividad, Álvaro Elizalde, asumir el desafío- le entreguen su respaldo a la psicóloga.

El encuentro se da justamente luego de que la exvocera de gobierno se alzara, hasta ahora, como la carta más probable para convertirse en la abanderada de la colectividad, luego de que este sábado el senador José Miguel Insulza declinara su opción presidencial y el timonel PS cerrara, según sus cercanos, la puerta a una aventura a la Primera Magistratura.

Mismo apoyo podría recibir Narváez mañana en el pleno de las Juventudes Socialistas, donde incluso -dicen entre sus integrantes- podrían terminar proclamándola ad portas del comité central de este jueves, hito que será crucial para definir el devenir presidencial de la tienda de París 873.

“Paula es una gran candidata. Tiene tremendas potencialidades para constituirse en el liderazgo que necesita la oposición para este ciclo político, pero para eso es fundamental tener un PS cohesionado. El fenómeno de la fragmentación ha afectado gravemente a la política y, sobre todo, al PS en los últimos años, por lo que el éxito presidencial de cualquier candidatura está sujeto a la unidad y cohesión del partido”, sostiene el diputado y presidente de la JS Juan Santana.

Y si bien desde la mesa buscan abrir un plazo de inscripción de candidatos ante una eventual primaria, en el partido no descartan que desde distintos sectores puedan proponer proclamar directamente a Nárvaez como la abanderada presidencial de la colectividad.

Sin embargo, otros en el partido señalan que desde su círculo son conscientes de que eso no sería “procedente” y que una ratificación anticipada podría tener un efecto contraproducente para ella, sobre todo, porque irrumpió precisamente solicitando que la carta del partido se zanjara a través de comicios previos.

Bajo conocimiento

Aumentar su conocimiento en la opinión pública y los números en las encuestas. Ese es uno de los principales desafíos que deberá sortear la precandidata, según admiten en su círculo.

De hecho, en la última versión de la encuesta Cadem de este lunes, la exministra alcanzó un 40% de conocimiento y un 30% de aprobación, posicionándose por debajo de otras cartas del sector, como Pamela Jiles, Francisco Vidal, Heraldo Muñoz, Daniel Jadue y Ximena Rincón. En las menciones espontáneas de preferencias presidenciales, su nombre no alcanzó a superar el margen de error, por lo que no figura en esa medición.

Para revertir esto, desde la semana pasada la precandidata activó un fuerte despliegue mediático y sus apariciones en redes sociales. Por ejemplo, hace unos días Narváez creó una cuenta de Instagram, en la que publicó una foto junto al mensaje “desde mi sur querido, escuchando, dialogando y coordinando a los equipos de trabajo”.

Asimismo, la exvocera salió a marcar posturas públicas en distintos temas. Uno de esos fue respecto del proyecto que propone despenalizar el aborto desde las 14 semanas, iniciativa sobre la que dijo estar a favor.

Los guiños a la oposición

“Con Paula Narváez es más posible una conversación de futuro”. Esas fueron las palabras del diputado de Revolución Democrática Miguel Crispi, que transparentaron la buena acogida que ha tenido en algunos sectores del Frente Amplio la irrupción presidencial de la exvocera.

Sus declaraciones -en entrevista con este medio- fueron valoradas por Narváez, quien sostuvo que “agradezco las palabras del diputado Miguel Crispi. Siempre estaré disponible al diálogo y a la unidad en torno a un propósito común que ayude a conseguir un mejor bienestar para las familias de las chilenas y chilenos”.

A su vez, la precandidata ha sostenido una serie de actividades con militantes de otros partidos de la oposición, como el candidato a gobernador de Unidad Constituyente por Valparaíso, Aldo Valle, y la carta de la Democracia Cristiana para la gobernación de Los Lagos, Patricio Vallespín.

Cercanos a Nárvaez sostienen que la idea en esta primera etapa es seguir construyendo redes de apoyo en el resto de la centroizquierda, las que reforzaría una vez que se convierta en la abanderada oficial del partido. Las mismas fuentes señalan que su nombre también es bien visto desde sectores como Nuevo Trato, desde donde podría haber un gesto en los próximos días.

De hecho, desde el equipo de Nárvaez se contactaron con el diputado del Partido Liberal, Alejandro Bernales, para tantear un eventual apoyo.

Con todo, la parlamentaria del referente, Natalia Castillo (ex RD), afirmó que “tengo una excelente opinión de Paula Narváez, cuenta con cualidades personales y políticas muy interesantes, pero acá no se trata de ir a hacer filita india detrás de una persona, los proyectos de mayorías requieren solidez. Desde Nuevo Trato queremos colaborar en que se construya unidad sobre el compromiso de un programa transformador y que después nadie diga que no se leyó”.