Macaya: Matthei no será coordinadora en campaña del “A favor”, “va a colaborarnos en su tiempo libre”

La Unión Demócrata Independiente lanzó este viernes la campaña de cara al plebiscito del 17 de diciembre, en el que la colectividad apoyará la opción de “A favor” de una nueva Constitución. El partido liderado por el senador Javier Macaya y la secretaria general María José Hoffmann escogió la frase “La UDI siempre a favor de Chile” como el eslogan que usarán para desplegarse internamente.

Fue en el contexto del lanzamiento de la campaña que el timonel del gremialismo tuvo que responder por la eventual participación de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en el despliegue por la opción que quiere aprobar el texto redactado por la Comisión de Expertos y el Consejo Constitucional.

“Hemos conversado con ella y si bien no puede asumir una coordinación por razones evidentes, (porque) tiene un día a día de trabajo 24/7 de alcaldesa en la Municipalidad de Providencia, sí por cierto en la medida que sus obligaciones como alcaldesa se lo permitan (...) ella sí va a colaborarnos con las actividades, quizás no como coordinadora, pero en su tiempo libre y en las posibilidades que ella tenga de trabajar por la opción que ya ha manifestado estar adhiriendo, que es la opción por el “A favor de Chile””, respondió Macaya.

La pregunta al presidente de la colectividad no fue al azar. Es que la campaña de la UDI además está marcada por el debate sobre el protagonismo que tendrá Matthei. Este miércoles llamó la atención que la jefa comunal afirmara que “no tengo mucho tiempo para dedicarme a otras cosas”, al ser consultada si tendría un rol de coordinación en el comando de mujeres de la campaña del “A favor”. Esto, luego de que Macaya sostuviera el lunes que la alcaldesa iba a “liderar” el tema.

A pesar de sus dichos, en su entorno transmiten que Matthei sí va a participar de algunas instancias particulares respecto del tema de género, pero que no asumirá un cargo en la contienda electoral. En ese sentido, se espera que la próxima semana acuda a Puerto Montt para participar de una actividad de mujeres.

Sin embargo, en la interna de de la jefa comunal también sostienen que la alcaldesa consideró que Macaya se “sobrepasó” con la atribución, pues se debe considerar que a ella no le quedan días libres y que debe cumplir su rol al mando de Providencia.

El mensaje parece haber llegado al presidente de la UDI, quien en esta jornada fue más cauto sobre el rol que cumplirá la alcaldesa. “Yo me quedo con la conversación que he tenido con ella y si bien la coordinación de una campaña a nivel nacional cuando uno es alcalde 24/7 no se puede hacer, no tengo dudas que, así como lo hizo hace dos semanas atrás cuando manifestó su opción por el “A favor”, lo que no sea incompatible con sus labores de alcaldesa” lo hará.

“Acá muchas veces la gente se queda con frases o con alguna cuña en un contexto determinado, lo importante es que la alcaldesa Evelyn Matthei está “A favor” de aprobar la Constitución y de que cerremos este ciclo”, zanjó Macaya.

“La UDI siempre a favor de Chile”

La campaña “La UDI siempre a favor de Chile” estará basada en tres pilares principales: despliegue territorial, campaña digital, redes sociales y vocerías de expertos sobre los distintos temas.

La idea de la colectividad es visitar pronto el norte del país para informar a la ciudadanía respecto de la norma que expulsa a los migrantes ilegales en el “menor tiempo posible”. Adicionalmente, en la Región de Valparaíso estarán enfocados en lo que será la difusión de las normas que tienen relación con el agua, mientras que en La Araucanía informarán lo relativo a seguridad.

“Estamos recorriendo Chile desde ya, junto a nuestros expertos, abogados y economistas, cumpliendo una labor de información muy importante. Estamos dando a conocer el texto, desmitificando falsedades y demostrando que esta constitución será la constitución de la seguridad, del crecimiento económico y que ayudará a resolver temas tan importantes para los chilenos como la salud, pensiones y educación”, explicó el senador Macaya.

En parte del despliegue pretenden involucrar a distintos referentes del partido, como a los consejeros Carolina Navarrete y Arturo Phillips, y también a la experta Natalia González.

“Estaremos desplegados en las 16 regiones de Chile, tenemos una campaña digital que va a ir mostrando los beneficios de la propuesta y también desmitificando las noticias falsas que están circulando. Y resaltaremos el rol de los expertos en temas como salud, pensiones y educación”, dijo el encargado de la campaña en la UDI, Jaime Coloma Álamos.

Uno de los temas que esperan potenciar es el de la mujer. “Queremos dar a conocer las razones de por qué esta Constitución está a favor de las mujeres, en medios digitales, a lo largo de Chile y en todos los programas posibles”, explicó la exconsejera constitucional, Carolina Navarrete.