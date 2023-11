Matthei y posibilidad de asumir coordinación de mujeres por el “A favor”: “No tengo mucho tiempo para dedicarme a otras cosas” que la alcaldía

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), abordó este miércoles la posibilidad de participar en la coordinación del comando de mujeres por el “A favor”. Esto luego que el presidente del gremialismo, Javier Macaya, manifestara la intención de la colectividad de que la jefa comunal juegue un rol relevante en la campaña, principalmente para combatir el flanco de género.

Las encuestas han mostrado una posición adversa de la opción que quiere aprobar la propuesta de nueva Constitución frente al “En contra”, que está por rechazar el texto que ayer martes fue entregado de manera oficial al Presidente Gabriel Boric, para que sea plebiscitado el 17 de diciembre.

Es por esto que en la derecha apuestan a que sus principales figuras logren revertir el resultado. De ahí que en la UDI han diseñado un plan que contempla involucrar a Matthei en temas de género, especialmente considerando que en dicha área, dicen, existe un “punto débil” en la campaña del “A favor”.

Consultada respecto a su eventual participación en dicha área, la alcaldesa señaló: “Yo soy básicamente alcaldesa. No me quedan días, no me quedan días de vacaciones. Yo soy alcaldesa, este es mi rol principal”.

La jefa comunal fue inquirida por este tema mientras, junto a Carabineros y los equipos de Fiscalización y Seguridad Providencia, informaba acerca de las medidas que adoptará el municipio para enfrentar el comercio ilegal en la comuna. “De esto estoy hablando hoy día, y los temas políticos los podemos dejar para otro día”, apuntó.

Sin embargo, hubo insistencia para que se refiriera a esa eventual coordinación en la campaña, ya que el timonel de la colectividad dijo este martes que “Evelyn Matthei va a jugar un rol, sobre todo en lo que significa el despliegue, la visibilización de que esta es una Constitución promujeres”, consigna CNN.

“La verdad es que tengo que conversar con mucha gente. Pero a mí la gente me eligió acá para ser alcaldesa, yo estoy con el tiempo muy muy complicado”, respondió.

Y luego detalló: “Estamos en este momento en la discusión del presupuesto de la municipalidad, de la corporación y de la asociación, estoy con una cantidad de trabajo enorme, y la verdad es que yo no tengo mucho tiempo para dedicarme a otras cosas que no sean mi labor de alcaldesa”.