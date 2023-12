Manejo de crisis de Montes genera primeras fisuras en el PS y desata malestar de exsenador Letelier

“Una pena constatar que en Minvu (Ministerio de Vivienda) se corta por lo más delgado”, posteó anoche en redes sociales el exsenador socialista Juan Pablo Letelier.

El mensaje era una suerte de explosión del malestar que generó en algunos sectores del Partido Socialista la decisión del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), de pedirle la renuncia al jefe del Programa de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado (PS), luego de que el viernes pasado La Segunda revelara que el funcionario supo anticipadamente de las primeras denuncias que alertaban irregularidades en los traspasos de la secretaría regional ministerial (seremi) de Antofagasta a ciertas fundaciones como Democracia Viva.

Trincado, ingeniero de profesión, tiene una amistad con Letelier desde hace décadas. Fue su primer jefe de campaña para las elecciones de diputados de 1989 y en sus primeros años creció políticamente bajo el alero del exparlamentario, quien en marzo de 2006 llegó al Senado. El ingeniero socialista fue seremi de Obras Públicas e intendente en O’Higgins, región a la que Letelier representó desde 1990 como diputado y luego como senador hasta 2022.

“Ricardo Trincado, jefe de campamentos, un extraordinario profesional, responsable y honesto. Por decir la verdad sobre lo que pasaba con tema convenios algunos se incomodan y molestan. El mundo al revés”, culminaba la publicación de anoche de Letelier.

Sus palabras transmitían un malestar en particular con Montes, con quien también estaba unido a una larga amistad.

Ambos llegaron juntos a la Cámara en 1990 y desde entonces habían sido compañeros de pupitres hasta que Letelier dio su salto al Senado en 2006. Montes lo seguiría años después al ganar uno de los escaños de la Región Metropolitana para la Cámara Alta en 2014. Ahí volvieron a ser compañeros de banco.

A pesar de que Montes y Letelier no pertenecían a las mismas facciones dentro del PS, el fuerte lazo de compañerismo era conocido en la colectividad. De hecho, junto a la actual senadora Isabel Allende (PS), quien también fue diputada hasta 2010, recibieron un apodo colectivo de parte de los parlamentarios debido a su mancomunión y su capacidad de influir en la bancada y en el gobierno. Les decían la “Sagrada Familia”, donde las referencias al pelo largo y a la barba de Letelier eran elocuentes.

Por ello, en el PS sostienen que esa crítica velada de anoche no debió haber sido fácil para el exsenador por Rancagua y que daba cuenta de que al menos algo se quebró en la relación entre los dos exlegisladores socialistas.

La delicada situación política del secretario de Estado fue uno de los temas que se abordó ayer en la reunión de la comisión política del PS.

En el encuentro se sinceró el diagnóstico crítico de cómo Montes ha manejado la crisis y que ha reaccionado tarde ante las incesantes revelaciones, que a la larga lo siguen debilitando políticamente. De hecho, algunos legisladores del PS dicen que también existe malestar porque Trincado ha transmitido internamente que fue él quien renunció al Minvu, y que no le pidieron la renuncia como decía el comunicado de la cartera.

Otros parlamentarios del partido, admiten en privado, que la situación del secretario de Estado es terminal y que la continuidad de Montes ya es insostenible, a pesar de que el ministro quiere mantenerse en el gabinete hasta que el Presidente Boric diga lo contrario. En la colectividad, de todas formas, nadie quiere cuestionarlo abiertamente, pero es probable que los apoyos sean menos explícitos.

Los diputados socialistas, en todo caso, pretenden la próxima semana entregarle una señal pública de respaldo, pero esto con miras solo a no dejarlo caer ante la oposición, la cual prepara una arremetida en su contra y no descarta presentar una acusación constitucional ante los nuevos antecedentes.

Pese a eso, a diferencia de los días pasados en que la defensa al titular de Vivienda era irrestricta, nítida y férrea, al menos hoy comenzaron a darse algunas señales más tenues de ese respaldo.

“Relevamos la tarea efectuada por el compañero Carlos Montes en relación a avanzar en la construcción del ambicioso plan habitacional del gobierno; asimismo relevamos los esfuerzos que ha hecho en poner a disposición de la fiscalía los antecedentes del caso convenios, como la adopción de medidas correctivas administrativas”, dice el punto 4 del comunicado emitido durante esta jornada por la Comisión Política del PS.

En el partido algunos dicen que no es casual que se hable de “relevar la tarea” y no de respaldo.

Las explicaciones de Montes

En medio del malestar de algunos socialistas por lo de Trincado, Montes, durante un punto de prensa, aseguró que la salida del hasta ayer jefe del Programa de Asentamientos Precarios no se debió al polémico informe, sino a una reestructuración de la cartera.

“Es una persona que yo conozco, le tengo un gran aprecio y es un gran profesional. Sin embargo, en esta función de coordinar en sistema de campamentos, que estamos reorganizando cómo trabajar en los campamentos, creímos que era el momento de hacer eso”, dijo el secretario de Estado socialista.

Además, el titular del Minvu reconoció que no “estaba preparado” para enfrentar una crisis de esta magnitud y descartó, una vez más, renunciar a su cargo. “Con respecto a eso, ya lo he dicho hartas veces. Yo tengo una misión que me ha entregado el Presidente y voy a trabajar por esa misión y además voy a tratar que el Ministerio salga de esa situación”, añadió.

El Presidente Gabriel Boric, por su parte, volvió a respaldar públicamente la gestión de Montes. “Me alegro que el ministro haya realizado denuncias”, dijo.