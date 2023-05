Marco Velarde (Comunes) e incorporación de la DC: “Creo que los necesitamos en la alianza de gobierno”

Apenas terminaron las declaraciones de Unidad para Chile en la sede del Partido Socialista (PS), un grupo de dirigentes del pacto electoral acudió hasta DC para encontrarse con la lista Todo por Chile en una señal de unidad. Y es que estos últimos no obtuvieron ningún escaño en el Consejo Constitucional, e impulsaron -particularmente el PPD- competir en dos listas, pese al llamado hecho por el Presidente Gabriel Boric a una sola lista. Pese a las declaraciones en semanas previas, más beligerantes contra la definición del PPD, PR y la DC, hoy el tono es más convocante. Y en esta entrevista, el timonel de Comunes, Marco Velarde, dice que la decé debería plegarse al gobierno.

Unidad para Chile fue el único pacto del sector que integró escaños (17) al Consejo Constitucional, lo que -dentro de todo- significa un triunfo. ¿Deberían “moderar” su discurso de izquierda tras los resultados del Partido Republicano?

Aquí no hay una señal sobre la moderación, porque el Partido Republicano es lo contrario a la moderación, a irse al centro. Creo que es un llamado de atención a que los cambios en la vida cotidiana de la gente, que mejoren su calidad de la vida, tienen que suceder de forma más rápida. La gente está buscando en política alternativas, y creo que hoy día republicanos es una de ellas, pero me parece que es una alternativa peligrosa para nuestra democracia porque no opta por el diálogo, entonces finalmente termina desahuciando la política.

Imagino que el llamado de la ministra Carolina Tohá hizo mella en el oficialismo. Ustedes acudieron rápidamente a la DC a encontrarse con la otra lista oficialista.

Esto no solo debe ser un llamado a la unidad comunicacional para cuidar la alianza, que siempre es necesario. Aquí hay un llamado a la unidad política, a la unidad con propósito, a la unidad por los cambios. En ese sentido, creo que ante unos resultados complejos, difíciles, y que ponen en riesgo avances civilizatorios, es necesario que las fuerzas democráticas nos agrupemos.

Ustedes ya han planteado que la opción de dos listas fue un error, ¿no fue reiterado hoy?

Hay responsabilidad de ambas partes en lo que pasa, pero este escenario no quita el avance de los republicanos. ¿Pudimos haber logrado una mejor composición en el Consejo? Sí, pero no quita que republicanos avance. Ese es el escenario que debemos mirar: por qué avanza la ultraderecha. En ese sentido, no hay que seguir sacando cuentas chicas, al contrario, hay que reforzar la unidad que está en la alianza de gobierno y que creo que debe incluir a la DC como una fuerza democrática que ha peleado en su historia por la democracia.

¿Incorporarlos es algo que usted planteó en la reunión que sostuvieron este domingo en la noche?

Este fue un diálogo entre los partidos, pero acá la propuesta formal tiene que ser conversada en la alianza, y también tiene que venir una mirada desde el gobierno. La primera conclusión después de esta votación es que necesitamos que las fuerzas democráticas estén unidas para proteger nuestra democracia que nos costó tanto recuperar. Si el avance de republicanos significa que debemos reagruparnos más fuerzas democráticas para poder proteger lo que tenemos, hay que hacerlo.

¿Habla de una incorporación a la alianza de gobierno, al gabinete, con cargos?

A mí no me interesa la discusión sobre los cargos, me interesa la discusión sobre la política y yo no me opongo a que la DC se integre a las decisiones políticas de alianza de gobierno, creo que los necesitamos en la alianza de gobierno, en ese espacio para reflexionar entre quienes vamos a proteger la democracia y también apostamos por los cambios. Aquí no hay una unidad para sumar cifras electorales, acá tiene que haber una unidad con propósito.

¿La integración (o no) de la DC a la alianza de gobierno puede ser un tema a abordar en Cerro Castillo?

En la discusión de Cerro Castillo vamos a tener que conversar sobre el avance de la ultraderecha en nuestro país. Eso incluye a la DC, pero también a una derecha que se ha equivocado al bailar al ritmo de los republicanos. Aquí también perdió la UDI y RN por obstruir los cambios, por obstruir la agenda de gobierno, por bailar al ritmo de los republicanos. Hay una derecha que tiene que apostar por el diálogo y no por el obstruccionismo, y ahí los dirigentes de UDI y RN tienen que decidir con quién estar: si quieren estar con la democracia o quieren estar con el autoritarismo.