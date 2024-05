Mariana Aylwin se abre a un pacto electoral con republicanos ante un eventual candidato respaldado por toda la oposición

29/06/2023 FOTOGRAFIAS A MARIANA AYLWIN FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

La exministra de Educación, recalcó que “voy a decir algo que puede no ser popular, pero republicanos es un partido democrático. No me gustan, me siento lejos. Pero insisto: aquí hay objetivos”.