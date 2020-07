Mario Desbordes, presidente de RN, y el sistema de pensiones: “No está en las declaraciones de principios de la coalición”

Mañana miércoles la Cámara de Diputados vivirá una jornada clave. La sala deberá votar en particular el proyecto que permite el retiro, durante la pandemia, de una parte de los fondos de las pensiones que los afiliados tienen en las AFP.

Hace una semana los diputados habían aprobado la idea de legislar la iniciativa con 95 votos, 13 de ellos oficialistas (9 de RN y 4 de la UDI), ocasionando un verdadero quiebre entre el gobierno y Chile Vamos, que llevó al Ejecutivo a congelar las reuniones del comité político, y motivó incluso que el Presidente Sebastián Piñera debiera intervenir para contener la crisis interna.

Hoy, de hecho, el gobierno anunció nuevas medidas para la clase media, intentando contener una fuga de votos en el proyecto que se vota mañana. El Mandatario también dijo -en un punto de prensa en La Moneda flanqueado por ministros y por los máximos dirigentes de Chile Vamos-, que encomendó a los titulares de Hacienda, Ignacio Briones y del Trabajo, María José Zaldívar, “avanzar en un diálogo con los diferentes sectores políticos y sociales de nuestro país para alcanzar un acuerdo, en el más breve plazo, que permit

/a hacer cirugía mayor al sistema de pensiones”.

Poco antes de los anuncios, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes aseguró que el debate por el sistema de pensiones “no está en las declaraciones de principios de la coalición”.

“Para todos nosotros creo que la capitalización individual es un elemento fundamental, es el pilar central de lo que tiene que ser el sistema de pensiones, más allá de si es a través del sistema de AFP o de otro sistema, la capitalización individual, o sea que la persona a través de su propio esfuerzo cotiza para construir una buena parte de lo que serán sus fondos de pensiones, a partir de ahí hay diferencias”, indicó el dirigente oficialista en Conversaciones LT, un ciclo de diálogos exclusivos para suscriptores de La Tercera, y entrevistado por la editora de La Tercera Domingo, María José O’Shea.

Desbordes -quien ha anunciado que se abstendrá mañana, al igual que lo hizo la semana pasada-, agregó que “hay gente que cree que basta con la capitalización individual. Otros que creemos que es necesario construir un sistema de pensiones con ese pilar más un segundo pilar que es la solidaridad. Solidaridad a través de la incorporación de elementos que para unos es peligroso, porque es abrirnos al reparto y para otros es buscar lo positivo que tiene el sistema del reparto. Por ejemplo, en el proyecto del Presidente Piñera, se pone un pilar solidario intergeneracional, que es parte de las conclusiones de la comisión Bravo; no todos en la centro derecha están de acuerdo, yo si estoy de acuerdo, creo que es necesario hacerlo porque es la única manera de mejorar las pensiones de los ciudadanos sin tocar el derecho que cada uno tiene a sus fondos de pensión”.

El timonel de RN sostuvo además, que “estos días hemos visto además que algunas personas plantean que esto es un tema de principios. No todos están de acuerdo con que esto sea un tema de principios. Lo que es de principios es que debamos respetar el derecho de las personas a la propiedad sobre sus propios aportes. Pero de ahí más allá el resto no creo que lo sea”.

Consultado si para él éste no es un tema de principios, Desbordes indicó que es “una cuestión que no está en las declaraciones de principio de ninguno de los partidos, no está en las declaraciones de principios de la coalición. Sí creo que es un elemento central para nosotros cuando hablamos de pensiones el respetar la capitalización individual como un elemento fundante, en eso estamos todos de acuerdo. ¿Se transgrede eso con el sistema mixto? No. ¿Se afecta eso con el retiro de un porcentaje de los fondos? No, porque al revés. Hemos escuchado hasta a la izquierda decir que las pensiones son de las personas, entonces lo que estamos planteando no es una discusión en torno a eso”.

Sobre por qué se abstuvo el pasado miércoles durante la votación de la idea de legislar, el dirigente de RN aseguró que fue porque “el proyecto tiene un segundo punto que es muy malo que tiene un invento que además de ser inconstitucional, viola uno de los principios que para mí debe tener una Constitución, que solo el Ejecutivo puede disponer de fondos públicos. Es un daño enorme a la democracia cuando los parlamentarios tienen facultades para disponer de recursos públicos. Y en este proyecto se establece eso. El Congreso mandata al Ejecutivo a constituir un fondo solidario de determinada cantidad de recursos y por lo tanto, los parlamentarios estamos disponiendo del erario nacional en un fondo que, además, es superior a los 12 mil millones de dólares que implica el paquete completo de días de la emergencia”.

“Catarsis” en Chile Vamos

Sobre las diferencias internas en la coalición, Desbordes aseguró que “la relación de Chile Vamos se congeló hace dos semanas”, antes de este tema del retiro de fondos de pensiones. Y que para solucionar dichas diferencias y volver a caminar juntos, es necesario realizar “una catarsis” interna junto a los otros presidentes de la UDI y Evópoli.

“Las peleas de la coalición en el último mes y medio no son por 10% solamente, es la última. Pero es fácil de constatar que aquí tuvimos peleas porque un sector comenzó a acusar al otro, apuntando con el dedo, por presentar proyectos inconstitucionales, en circunstancias que quien apuntaba con el dedo ha presentado proyectos inconstitucionales. Varios de los parlamentarios que decían que esto era inaceptable han presentado proyectos inconstitucionales. Lo que espero es que quien apunta con el dedo esté impoluto, sino con qué derecho apunta con el dedo. Salvo que quiera hacer un show comunicacional a partir de un hecho que es completamente distorsionado de la realidad”, indicó Desbordes.

Y agregó que “luego vino la discusión por el postnatal de emergencia donde se trató de populista a los parlamentarios que aprobaron esta medida. Yo me abstuve siempre que se votó, rechacé incluso un par de veces. Pero nunca discutí que era una causa real y justa y que era necesario abordar con la profundidad e importancia que tenía”.

Sobre las soluciones a estas diferencias, el dirigente oficialista planteó que “es obvio que estamos pasando una crisis. Es necesario que conversemos, que nos sentemos. Yo he cometido errores, ellos han cometido errores y tenemos los presidentes de partido una responsabilidad tremenda. Sentarnos, conversar, decirnos de todo si es necesario, a puertas cerradas y concluir finalmente que tenemos que ponernos de acuerdo para caminar juntos como partidos en lo que viene que es muy importante”.

“Tenemos que hacer una catarsis entre nosotros, conversar, decirnos los que haya que decirse y luego de eso salir unidos, porque se nos viene por delante un periodo muy difícil, con una crisis económica, social muy fuerte, que es inevitable que se produzca. Y luego tenemos una verdadera montaña rusa de elecciones. Entonces tenemos que trabajar juntos. No creo que tengamos alternativa, porque el electorado no nos perdonaría que no seamos capaces de hacer eso”, concluyó.