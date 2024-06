Matthei descarta haber pedido “sacrificio” a UDI en primarias municipales de cara a su eventual carrera presidencial

En diálogo con Desde la Redacción de La Tercera, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, abordó las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en diciembre del próximo año.

Pese a que el tema sale a colación con frecuencia, la jefa comunal gremialista aseguró que la carrera por La Moneda no mete ruido, ni incomoda tampoco.

“Estamos en otra”, dijo y agregó que “nosotros estamos preocupados de lo que está sucediendo con nuestros candidatos a alcaldes, a gobernadores. Hay muchos lugares que todavía tienen que decidirse. Estamos tratando de apoyar a los que ya están nominados, yo estoy en eso”.

Bajo ese marco, la alcaldesa desestimó las críticas que han surgido desde el sector a los resultados de las primarias de alcaldes y gobernadores que se desarrollaron el pasado 9 de junio. Y es que de las 20 comunas en que Chile Vamos realizó primarias, la colectividad liderada por el senador Javier Macaya (UDI) obtuvo éxito en ocho alcaldías y en una gobernación.

23 Mayo 2024 Entrevista a Evelyn Matthei, Alcaldesa de Providencia. Foto: Andres Perez

“Hay algunas personas que ya vienen criticando hace bastante tiempo y bueno, yo creo que hay que esperar los resultados finales y claro, va a haber elecciones internas a fin de año en la UDI. Hay algunos que ya están empezando, me imagino, a calentar motores, pero me pasa que tampoco eso es demasiado importante. Lo único importante es que saquemos muchos alcaldes, muchos gobernadores, ojalá muchos de Chile Vamos”, sostuvo.

En ese sentido, consultada por si cree que la UDI hizo un sacrificio por ella en la negociación con Chile Vamos para dichas elecciones primarias, considerando su eventual carrera presidencial, Matthei respondió: “Yo nunca he pedido ningún sacrificio, nunca”.

En esa línea, agregó: “Me pasa que yo tengo mucho más alma de Chile Vamos a esta altura que de un partido en particular. Y nunca he pedido y nunca voy a aceptar que hagan ningún tipo de sacrificio por mí”.

“Hoy día de lo que se trata es de llevar a los mejores, sean de donde sean, del partido que sean, y si son independientes, independientes. Pero cualquier cosa presidencial es el próximo año y no antes de marzo, así que estar haciendo ahora sacrificio por una eventual candidatura presidencial no tiene ningún sentido”, cerró la jefa comunal.

La respuesta a Carter

“Voy a competir en las primarias de Chile Vamos y le voy a ganar a Evelyn Matthei”. “Si no hay primaria en Chile Vamos, la candidatura de Evelyn Matthei nace muerta”.

Estas han sido algunas de las últimas declaraciones del jefe comunal de La Florida, Rodolfo Carter (Ind.), en su irrupción por la carrera a la Presidencia.

Rodolfo Carter dice que le ganará a Evelyn Matthei.

Consultada por estos dichos, Matthei aseguró que Carter “puede tener su opinión, yo la mía, pero la verdad es que me parece que no es el momento. No es el momento, falta demasiado tiempo. Primero vámonos al tema que nos ocupa hoy día, tenemos una elección sumamente importante en octubre. Entonces, yo creo que hay que preocuparse primero de las cosas que vienen primero y que son importantes, después veremos lo otro”.