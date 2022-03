Maya Fernández tras renuncia de Comandante en Jefe del Ejército: “Me imagino que tomó la decisión pensando en la institución”

Este martes el general Ricardo Martínez Menanteau comunicó su decisión de dejar la institución, esto en medio de su última cuenta pública en la Escuela Militar y a seis días de hacer entrega del mando a su sucesor, el general Javier Iturriaga.

Asimismo, su renuncia se da luego de que la ministra en visita, Romy Rutherford, lo citara a declarar -en calidad de inculpado- en dos de las 40 aristas del denominado caso “Fraude en el Ejército” que dice relación al uso de pasajes aéreos, lo que quedó programado para este jueves.

Esta situación habría incidido en la decisión de Martínez de abandonar la institución castrense, ya que podría existir un escenario donde Rutherford decidiera dejarlo detenido tras el interrogatorio y, de ser así, se convertiría en el primer Comandante en Jefe del Ejército en ejercicio en enfrentar este tipo de situación -procesamiento judicial y eventual arresto-.

La futura ministra de Defensa, Maya Fernández, fue consultada por este hecho en el Congreso Nacional. Comenzó diciendo que “yo todavía no asumo, por lo tanto, es mucha la información que yo no tengo y no me corresponde todavía de aquí hasta el 11 de marzo”.

Sobre la decisión de Martínez, “me imagino que el exComandante en Jefe tomó la decisión pensando en la institución, a propósito de la investigación que lleva adelante la ministra”.

En paralelo, se le preguntó por los desafíos y medidas para evitar este tipo de casos. Al respecto, dijo que “hay una agenda de probidad que tiene que ser construida, también por las Fuerzas Armadas, para que no vuelvan a ocurrir hechos como los conocidos”.

“Por lo tanto, se ha dicho y lo dije cuando nos juntamos con el actual ministro de Defensa, que siempre ha habido una disposición desde el ministerio de Defensa para colaborar en todo lo que se requiera y eso va a continuar”, añadió. En este mismo punto, indicó que hay algunos proyectos de ley en el Congreso que tienen que seguir avanzando para el camino de la probidad y transparencia.

Finalizó expresando que “es un proceso judicial que hay que respetar”, y recalcó que la probidad será un tema prioritario en la agenda del próximo gobierno. “Todavía no soy ministra, pero puedo decir que esto es un eje prioritario del futuro Presidente y, por tanto, vamos a trabajar y vamos a dar a conocer todos los pasos”, concluyó.