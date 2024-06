“Me da risa (...) quedan mucho más en ridículo que yo”: Boric responde a insulto que recibió en actividad de Arica

La tarde de este martes, el Presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de inauguración del Centro Comunitario de Cuidados Villa Altos del Mar, del programa Chile Cuida, en la Región de Arica.

En la actividad también lo acompañaron las ministras Javiera Toro (Desarrollo Social y Familia), Carolina Tohá (Interior) y Antonia Orellana (Mujer y Equidad de Género), además de la subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, y el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola.

Desde que inició su discurso, el Mandatario fue interrumpido por varios gritos que emitían personas presentes en el acto. Si bien algunos expresaban apoyo (”Boric, amigo, el pueblo está contigo”), otros lo insultaban con el apelativo “merluzo”.

Ante la escalada de los gritos, el Presidente Boric se tomó unos segundos para responder: “Yo no sé si quienes gritan eso, (si) ustedes saben, les cuento que me da mucha risa eso de ‘merluzo’, porque quedan mucho más en ridículo ustedes que yo cuando dicen ese nombre, y me causa harta gracia”.

“Así que muchas gracias por contribuir a mi sentido del humor, estimados. Y muchas gracias también a quienes están apoyando allá atrás”, agregó.