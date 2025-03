“Me gustaría que el Socialismo Democrático fuera mucho más cohesionado”: la primera actividad de Carolina Tohá (PPD) como candidata presidencial

A las 18.48 horas de este jueves, Carolina Tohá llegó hasta el parque Lo Varas, en Renca, para participar de un conversatorio enmarcado en el Día de la Mujer. Se trata de su primera actividad pública como la abanderada del Partido Por la Democracia (PPD), luego de dejar el Ministerio del Interior este martes.

La actividad, de entrada liberada, se llamó “Renca tierra de lideresas” y fue organizado por la Municipalidad de Renca, que encabeza el alcalde Claudio Castro (independiente). También estuvieron invitadas las artistas Flor de Rap y Aylin Silva.

Tohá, al llegar ya en modo candidata, se tomó fotos con los vecinos que se acercaron -uno de ellos le entregó una carta-. También se acercó al stand de una emprendedora y le compró una planta. Así, la exministra habló a los presentes pasadas las 20 horas, haciendo mención al nerviosismo que le generaba estar en su primera actividad como candidata por La Moneda y recordando también su experiencia como diputada.

Santiago 6 de marzo 2025. Carolina Toha, participa en el diálogo ciudadano "Juntas transformamos Renca", organizado por el municipio para conmemorar el 8M. Javier Torres/Aton Chile

“Estoy un poco nerviosa porque es primera cosa que hago no siendo ministra y aunque ustedes no lo crean, cuando una es ministra, una tiene como una coraza que te da el cargo y cuando te lo sacas eres tú no más. Iba a estar de ministra hoy día, finalmente estoy de ciudadana no más, aspirante a candidata, pero eso tiene la gracia que me permite bajarme del podio por decirlo así y hablarles a ustedes como mujer y compartir desde allí la experiencia”, inició Tohá en su exposición.

En ese sentido, hizo mención a los cambios que ha visto estando dentro de la actividad política, tales como una presidenta mujer, primeras mujeres generales en las fuerzas castrenses y primera timonel de la Central Unitaria Trabajadora (CUT). “Quizá por lo mismo que hemos visto tantos cambios, cuesta más soportar cosas que no cambian, que se siguen sintiendo”, agregó.

“Las mujeres tenemos una exigencia sobre nosotras, que siempre es más duro para las mujeres”, dijo y añadió: “Yo les aseguro que si los hombres tuvieran guagua, a nadie se le ocurriría allanar la casa de un hombre que tuvo guagua el mismo día que parió. A nadie se le ocurría”, señaló respecto a las diligencias policiales desarrolladas en la vivienda de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC).

Luego de su diagnóstico en torno a las mujeres, también se refirió a los trascendidos de mala relación con la vocera de gobierno, Camila Vallejo. “Les quiero contar que estos días ando muy atravesada, porque mientras fui ministra, trataron siempre de decir que tenía peleas con Camila Vallejo, que estábamos enemistadas, que nos teníamos celos. Ahora como ya no soy ministra, ahora dicen que tengo problemas con la senadora Paulina Vodanovic (PS), que tenemos discusiones y nos peleamos, y que estamos cruzadas, es que Dios mío, hay que parar eso en seco”.

“Las mujeres podemos tener diferencias sin agarrarnos de las mechas, no es verdad que somos unas locas”, agregó Tohá.

Luego de otras intervenciones, la exministra Tohá volvió a tomar la palabra, donde contó parte de su dinámica familiar con su madre y el rol de las mujeres, que también le tocó asumir en la crianza de sus dos hijos. Con todo, aseguró que se debían dar nuevas dinámicas culturales. “Hay que hacer cambios en la sociedad que entren en la cultura. Por ejemplo, una cosa que yo creo que es indispensable, es que tengamos de verdad un posnatal para los hombres como derecho irrenunciable, para que haya como una educación en la parentalidad (...) porque esto se aprende, se practica, no es algo que se puede leer como una instrucción”.

Además, señaló que las mujeres deben lidiar con los problemas de alcoholismo con los hombres dentro de las familias, lo que genera hechos trágicos de violencia. Al finalizar, el alcalde Castro -quien afirmó que le “encanta” la candidatura de la exministra- entregó unos cuadros a Carolina Tohá y a las otras mujeres que participaron del conversatorio.

La relación con el PS

Un detalle del evento que no pasó desapercibido para Partido Socialista (PS) fue el acercamiento que tuvo la candidata con la concejala de Renca, Cecilia López, quien es militante de esa colectividad. Ambas se abrazaron afectuosamente. Luego, la edil publicó en X: “Acompañando a Carolina Tohá en su primera actividad como precandidata. Chile necesita liderazgos con experiencia y visión de futuro. Las mujeres socialistas hemos estado en cada lucha por la democracia y el progreso. Hoy seguimos en ese camino”.

El gesto es significativo, en consideración de que el PS optó por no abrazar -aún- la candidatura de Tohá. De momento, algunos esperan apuestan por presentar una carta propia, pero todo dependerá de lo que ocurra en el comité central del próximo 16 de marzo.

Consultada por La Tercera respecto al apoyo que espera desde el PS, Tohá respondió que “me gustaría, pero el PS tiene un proceso interno que tiene que pasar y yo no los voy a presionar. Me gustaría mucho, no solo que me apoyen, sino que en general, me gustaría que el socialismo democrático fuera mucho más cohesionado”.

Desde el entorno de Tohá explican que decidieron que su primera actividad fuera en Renca debido a que recibieron la invitación desde antes de dejar La Moneda. Además, Castro es uno de los alcaldes más cercanos a Tohá. Además, tiene una relación política estrecha con la principal colaboradora de la exministra, Pía Mundaca, con quien compartió militancia en la Democracia Cristiana (DC).

Por ahora, y desde que dejó La Moneda, Tohá ha destinado la mayor parte de su tiempo a sostener conversaciones políticas. Lo que busca es abandonar su faceta de ministra del Interior. Prueba de eso es el cambio de tono que ha tenido en sus publicaciones en redes sociales. Por ejemplo, ayer dedicó un mensaje amistoso al ministro Nicolás Cataldo (PC). “Ministro, fue hermoso trabajar juntos y estoy segura de que nos volveremos a encontrar”, escribió.

Tras el fin de la actividad, la candidata del PPD indicó que, a partir de ahora, se dedicará a “hacer cosas como esta, recorrer las distintas comunas del país, juntándome con personas, con mujeres, con jóvenes, con trabajadores, con personas mayores”.

Luego de agradecer el apoyo entregado por el alcalde de Renca, indicó que buscará escuchar no solo a sus partidarios, sino que también a quienes piensan distinto, con miras a formular un proyecto para el país.

“Vamos a hablarle al país en su conjunto. No hablarle al 30%, al 50%, sino al 100%, porque creo que lo que más se necesita en Chile es que las ideas se pongan al servicio de tender puentes, no de atrincherarte con los tuyos sino que de construir mayorías en el intercambio”, destacó.

En este sentido, destacó su disposición a participar en una primaria del oficialismo “lo más amplia y lo más competitiva posible. Ojalá las otras fuerzas políticas logren convencer a los mejores candidatos que tienen para que sea una primaria interesante y atractiva”.