“Me resulta incomprensible”: Tohá cuestiona a diputados PPD por falta de apoyo a cambios a la Ley Zamudio

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, este miércoles cuestionó la postura de algunos de sus correligionarios del PPD que en la jornada de ayer no apoyaron la votación en general del proyecto que modifica Ley Antidiscriminación, también llamada Ley Zamudio.

El objetivo de dicha reforma es “fortalecer la prevención de la discriminación y promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad”. Entre las medidas, amplía el listado de motivaciones que puede sustentar la discriminación arbitraria, especifica procedimientos y sanciones; y crea el Consejo de Igualdad y No Discriminación Arbitraria.

Sin embargo, la moción -que cuenta con el patrocinio del gobierno- fue rechazada en general por 69 votos en contra, 63 a favor y 13 abstenciones. Ahora, pasó a Comisión Mixta, puesto que venía aprobada desde el Senado.

En el marco de una visita a los módulos prácticos de la Escuela de Formación de Carabineros, junto al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, la secretaria de Estado partió por explicar que el gobierno tomó contacto con la DC para conocer los motivos de la votación en esta materia. La bancada en su mayoría se abstuvo, aunque el parlamentario Ricardo Cifuentes la rechazó.

“Quisiera decir que en particular, respecto a la votación de la DC, se tomó contacto por parte del ministro (Álvaro) Elizalde ayer, para conocer las razones de esa votación, y se nos ha transmitido categóricamente que tiene que ver con opiniones respecto al proyecto, no con dar señales sobre otros temas o materias que se hayan planteado en la cuenta pública del Presidente”, dijo.

Pero seguidamente lanzó una crítica al PPD, colectividad en la que la jefa de gabinete milita.

“Prueba de ellos es que hubo parlamentarios del PPD, un partido que fue pionero en plantear los temas antidiscriminación que también votaron en contra”, planteó.

Y luego agregó: “Si me pregunta a mí, me resulta mucho más difícil de entender eso. O sea, me resulta incomprensible que un partido, que además de paso es el mío, que fue en esto de los primeros y de los más comprometidos en tener una legislación y una política antidiscriminatoria haya votado ayer en general en contra de este proyecto”.

Lo cierto es que parte de la bancada PPD no apoyó la moción al abstenerse. Entre ellos los congresistas Raúl Soto, Héctor Ulloa, Carlos Bianchi y Cristián Tapia.

4 JUNIO 2024 SALA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS QUE DISCUTE LA MODIFICACION A LEY ZAMUDIO. FOTO: DEDVI MISSENE

Aunque también hubo legisladores del partido liderado por Jaime Quintana que estuvieron a favor, como Carolina Marzán y Helia Molina, además de los independientes de la bancada, Jaime Araya y Camila Musante.