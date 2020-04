Mesa de la Cámara: DC se resiste cambiar a Silber pese a creciente presión de sectores de la oposición

“La bancada de la Democracia Cristiana autónomamente tomó una decisión; el candidato es Gabriel Silber y esperamos que se cumplan los acuerdos. Es lamentable que pidan cambiar al candidato. No es aceptable y ellos tienen que asumir las consecuencias de no honrar el pacto administrativo”. Con esas palabras el presidente de los democratacristianos, Fuad Chahin, desestimó hoy la posibilidad de que su partido reemplace a su carta para presidir la mesa de la Cámara de Diputados, la que debe ser ratificada mañana por la sala de la corporación.

Las palabras del líder falangista se dan luego de que durante la jornada de este lunes se intensificaran las presiones desde distintos sectores de la oposición para que la bancada DC reconsidere la postulación de Silber, dado que el legislador no tendría los votos para imponerse ante Diego Paulsen (RN), quien encabeza la lista de Chile Vamos para el mismo cargo.

De hecho, esta mañana desde Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes abordaron con sus comités el escenario que enfrentará la centroizquierda mañana, sector que postulará además en las vicepresidencias a Karol Cariola (PC) y Rodrigo González (PPD), y advirtieron que el democratacristiano no tendría los respaldos necesarios, lo que podría darle ventaja a la derecha y hacerle perder a la oposición la administración de la Cámara Baja durante este año, la que además de la testera incluye la distribución de cupos y presidencias de todas las comisiones permanentes de la corporación.

“Es lamentable que la Democracia Cristiana vuelva a poner en riesgo la unidad de la oposición en un momento como el que enfrenta Chile. Espero que por el bien de la unidad de la oposición Silber decida bajar su candidatura o, lo señalo con mucho respeto, que la DC pueda reconsiderarlo”, sostuvo la diputada de Comunes, Claudia Mix.

La misma lectura hacen en Convergencia Social. “Hoy se abre una crisis económica y social, donde la unidad en la oposición es clave. La DC debería facilitar esa unidad y reconocer que hay candidaturas más transversales que otras, que concitan más apoyo y coordinación. El cuadro político varió radicalmente y favorecer una candidatura mayoritaria, disminuiría el riesgo de que gane el oficialismo”, sostuvo el jefe de esa bancada, Diego Ibáñez.

En tanto, su par de RD, Giorgio Jackson, señaló que en su partido existe “preocupación” respecto de que la centroizquierda no logre imponerse en la votación de mañana.“Estamos muy preocupados de que mañana no se logre una mayoría opositora para la conducción de la Cámara. Espero que de aquí a mañana podamos analizar opciones para que eso no ocurra”, dijo.

La presión de los partidos del Frente Amplio se suma a la de sectores que anunciaron desde hace semanas que no darían sus votos al democratacristiano, principalmente, por haber sido un facilitador de acuerdos con el gobierno en el paso por la Cámara de Diputados de las reformas previsional y tributaria. Es el caso del Partido Humanista, desde donde aseguran que ninguno de sus legisladores -posee tres- le entregará sus votos a Silber y, asimismo, del Partido Ecologista Verde, el que cuenta con un legislador.

En otras bancadas de la ex Nueva Mayoría también hay parlamentarios que han manifestado que no respaldarían a Silber para presidir la testera, como la diputada Andrea Parra (PPD) y el jefe de bancada radical, Alexis Sepúlveda. Este último, de hecho, hace unas semanas envió una carta a su par de la DC, Daniel Verdessi, en la que le solicitaba al partido que propusiera a otro candidato. Esto, según explicó el diputado, debido a que, según él, Silber aún tendría “asuntos pendientes”.

El parlamentario hacía alusión al caso que obligó a Silber a declinar su postulación el año pasado, episodio que estalló luego de que un correo anónimo lo involucrara en un suceso de supuesta violencia intrafamiliar. Esta investigación, sin embargo, se dio por cerrada por la Fiscalía luego de que se comprobara que el email provino del celular de una asesora legislativa del independiente René Alinco.

Otro punto que preocupa a distintos sectores de la oposición es la resistencia que ha generado en algunos sectores moderados la postulación de Cariola a la primera vicepresidencia, la que -según distintas proyecciones- tampoco tendría asegurada la mayoría.

Para ser ratificados, los tres candidatos opositores deben imponerse en una primera votación con la mayoría absoluta, es decir, más de 78 votos.

Sin embargo, en la corporación aseguran que ya está despejado que ninguno de ellos obtendrá esos respaldos por la baja participación que se espera dadas las cuarentenas de varios legisladores. En ese sentido, las mismas fuentes aseguran que tendrá que realizarse una segunda votación, en la que ganará el que logre una mayoría relativa.