Jefe de la bancada del PR, Alexis Sepúlveda afirma que es “difícil” votar por Gabriel Silber como presidente de la Cámara de Diputados

Según el jefe de bancada del Partido Radical, Alexis Sepúlveda, hace unas semanas se comunicó con su par de la Democracia Cristiana, Daniel Verdessi, con el fin de entregarle una carta.

En la misiva, según cuenta el parlamentario, le manifestaba a la bancada de la DC su “preocupación” por el episodio que el año pasado había obligado al diputado de ese partido, Gabriel Silber, a declinar su postulación a la presidencia de la Cámara Baja.

El suceso al que se refería el radical era al correo anónimo que circuló en el que se involucraba al democratacristiano en un supuesto episodio de violencia intrafamiliar, investigación que, meses después de conocerse que había sido enviada desde el celular de una asesora del diputado independiente, René Alinco, fue cerrada por la Fiscalía.

Sin embargo, según Sepúlveda, aún hay algunos “asuntos pendientes” que deberían ser aclarados, previo a que este martes se realice la elección de la mesa de la corporación, la cual sería liderada por Silber como presidente.

“Hace un par de semanas atrás envié una carta al jefe de bancada DC, con quien había conversado este tema antes, manifestándoles mi preocupación por la definición en torno al diputado Gabriel Silber, como candidato de la DC a la presidencia de la Cámara dado que, por la información que por lo menos yo tengo, es que la situación y la denuncia que eventualmente hubo en su momento sobre violencia intrafamiliar, tiene un capítulo que no está cerrado y, por lo tanto, pedía garantías a la DC que pudieran revisar esa situación y poder garantizarnos que efectivamente era una situación que está despejada”, afirmó el radical.

Asimismo, el diputado agregó que no recibió respuesta y que el motivo de su misiva era “es ponerlos en conocimiento de una situación que obviamente pone en tela de juicio la definición sobre el candidato que ellos tomaron, que pudieran revisar esa situación y que pudieran ver y contrastar los antecedentes. No digo que me crean a mí, pero creo que era necesario despejar toda duda ya que estamos hablando sobre un hecho que es complejo”.

En ese sentido, consultado sobre si a pesar de esto dará su voto por Silber este Marte -según lo que estipula el pacto administrativo al que llegó la oposición a comienzos del periodo- el parlamentario sostuvo que si bien su decisión es respetar el acuerdo, respaldar el nombre de Silber “es muy difícil”. “Mi decisión es respetar el acuerdo administrativo, más allá de la decisión que toma cada bancada sobre el nombre, pero yo no puedo soslayar la situación sobre la cual tengo conocimiento, sobre la cual he verificado y por eso el motivo de la carta. Para mí se me hace imposible votar por un diputado que tiene este tema pendiente”, dijo.