Mesa de la Convención informa que Rodrigo Rojas Vade se reincorpora a sus funciones este martes: “No podemos impedir su retorno porque fue electo democráticamente”

La mesa de la Convención Constitucional informó que el convencional Rodrigo Rojas Vade se va a reincorporar este martes a sus funciones en el órgano constituyente.

“Muchas personas del país se han visto defraudadas por el accionar del constituyente, sin embargo desde las atribuciones que tenemos en la Convención Constitucional no podemos impedir su retorno, eso es claro, porque fue electo democráticamente y no tenemos mecanismos, no tenemos las facultades”, planteó la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros.

El convencional le notificó vía correo que retomaría su labor. El correo fue enviado durante la madrugada.

“Anuncia que regresa a cumplir sus obligaciones como constituyente a partir del día de mañana”, explicó María Elisa Quinteros.

En septiembre de 2021, Rojas Vade subió a su cuenta de Instagram un video para informar que dejaría su escaño en la Convención Constitucional, luego de haber admitido semanas antes a La Tercera que no padecía cáncer, enfermedad que aseguró tener durante años.

Quinteros señaló que “si bien en el reglamento de la Convención dejamos un mecanismo de reemplazo esto tiene que ser primero modificado por el Congreso y eso hasta ahora tras cuatro meses lamentablemente no ha sido realizado”.

“Reiteramos la solicitud al Senado por favor que resuelva esto, dada la contingencia en que estamos daña profundamente, nuevamente, a la Convención Constitucional y a la transparencia, la fe pública, porque este proceso lo estamos llevando los 154, de muy buena manera, con diferencias políticas por supuesto, contra el tiempo, pero claramente nos daña nuevamente”, sostuvo la presidenta de la entidad redactora de una nueva Carta Magna.

En la jornada Rojas Vade publicó un video en el que argumenta su decisión. “Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional”, sostuvo el representante del distrito 13.

Pese a haberse apartado del proceso, hasta noviembre del año pasado no hubo una formalización de ese decisión de renunciar. “Hasta la fecha, el señor Rojas Vade no ha presentado ante la Convención documento alguno por el cual renuncie a formar parte de este órgano”, señaló en esa fecha la directiva del órgano constituyente en respuesta a un oficio de convencionales de Chile Vamos.

El 22 de febrero Rojas Vade compareció a declarar ante el Comité de Ética y Probidad de la Convención Constitucional sobre los hechos denunciados en su contra por la anterior directiva, presidida por Elisa Loncon, el 9 de septiembre de 2021. La instancia disciplinaria del órgano constituyente entró en funciones en diciembre y hace una semana Rojas Vade se reunió en forma telemática con los miembros de esta entidad, quienes solo entonces pudieron iniciar un proceso sancionatorio.