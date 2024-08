¿Ministerio de los Pueblos Indígenas? La propuesta que surgió de los partidos en la Comisión por la Paz

Sin parar, desde temprano en la mañana, los integrantes de la Comisión Presidencial por la Paz y el Entendimiento sostuvieron una serie de reuniones con los presidentes de distintos partidos políticos. Hasta La Moneda, en diferentes horarios, llegaron Lautaro Carmona (Partido Comunista), la senadora Paulina Vodanovic (Partido Socialista), el diputado Andrés Jouannet (Amarillos por Chile), Arturo Squella (Partido Republicano), Gloria Hutt (Evópoli) y Constanza Martínez (Frente Amplio).

Ahí, los representantes de la comisión, encabezada por Víctor Ramos, que asesora al Presidente de la República para construir una solución de largo plazo al conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, escucharon las propuestas y comentarios de las distintas colectividades. Se trata de un proceso de diálogo que viene haciendo desde hace semanas: el 11 de julio tuvieron reuniones con la Democracia Cristiana, el Partido Por la Democracia, Renovación Nacional y la UDI. Y pretenden juntarse también con los otros nueve partidos que, en junio de 2023, firmaron para apoyar las bases de su funcionamiento.

Dentro de esos encuentros, hubo una propuesta que llamó la atención. Consultado por este medio, el diputado Jouannet, quien además es representante de la Región de La Araucanía, reveló que “conversamos sobre el Ministerio de los Pueblos Indígenas y de un consejo de pueblos, donde nosotros dimos una respuesta positiva, pero depende del gobierno darle la urgencia”.

Lo cierto es que esta iniciativa ha estado en tramitación en el Congreso desde hace ocho años, desde el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Por lo mismo, hoy algunos parlamentarios sugieren que el gobierno podría darle urgencia, en el marco del trabajo de la comisión.

“Me preguntaron por el ministerio, si nosotros estaríamos de acuerdo en que hubiera un Ministerio de Pueblos Indígenas, se está pensando en la comisión. Yo estoy de acuerdo en que haya, que tiene que haber algún organismo que coordine toda la institucionalidad indígena del país. La Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) está absolutamente superada”, transparentó el presidente de Amarillos.

Raúl Zamora/Aton Chile

Martínez, quien asistió al encuentro junto al senador Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio) y otros integrantes de su directiva, señaló a la salida que “dentro de nuestras propuestas, planteamos el Ministerio (de los Pueblos Indígenas) como parte de una agenda que ya está incluso en el Congreso y que tiene apoyo bastante transversal”.

Además, la exdelegada presidencial destacó que el trabajo de la comisión “ha sido silencioso y metódico, con carácter de Estado, con una visión histórica de la magnitud de este problema, pero también con una mirada de futuro de cómo podemos dar solución como Estado a este problema”.

MARIO TÉLLEZ / LA TERCERA

Por su parte, el senador Francisco Huenchumilla (DC), quien es copresidente de la comisión, manifestó que “el ministerio como proyecto está en el Congreso y no se ha movido hace años. (Darle urgencia) es una decisión política que a mí como miembro de la comisión no me corresponde. En la comisión se han planteado muchas ideas sobre la nueva institucionalidad, pero uno escucha y no hemos entrado a la etapa de decisión. En su momento vamos a resolver qué institucionalidad va a tener el Estado. Es una idea, de las tantas que hay”.

Desde la comisión aclaran que actualmente están en una fase de diálogo, tanto con las comunidades indígenas como con los partidos políticos y otros actores. Por lo mismo, enfatizan que solo una vez concluido ese proceso, entrarán a trabajar en las propuestas que le entregarán en noviembre de este año al Presidente Gabriel Boric. Y que el Ministerio de los Pueblos Originarios, como cualquier otra iniciativa puesta sobre la mesa en estos encuentros, solo son parte de esa fase de diálogo.

Lo que buscan a través de las reuniones con los partidos, sostienen en la comisión, es identificar cuáles podrían ser los proyectos que tendrían mayor aceptación en el Congreso, con el fin de incluir esas materias en la propuesta que finalmente se le entregará al Mandatario.