Ministra Camila Vallejo por elección de Fiscal Nacional: “No nos va a servir el atrincheramiento en posiciones personales”

La Ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió durante la jornada de este sábado a la fallida elección de Fiscal Nacional, apuntando que “No nos va a servir el atrincheramiento en posiciones personales”.

En conversación con Mega, es que la ministra se refirió al proceso fallido, señalando que “se requiere estar a la altura de las circunstancias, no hay fiscal, o candidato o candidata a fiscal que pueda estar a la medida del gusto, de la persepción, de la evaluación política, de uno u otro senador, senadora, no nos va a servir el atrincheramiento en posiciones personales porque simplemente no da el quórum para eso”.

Según explicó en la ocasión, “para que el Senado apruebe una candidatura que presenta el ejecutivo, que esa partir de una quina de la Corte Suprema, no es los que se me ocurrieron de la noche a la mañana, no hay posibilidad de que la candidatura al Senado sea aprobada si no cuenta con los dos tercios de los senadores de la Cámara Alta, si tienes 30 senadores que tienen 20 propuestas distintas no da el quórum”.

En la ocasión, la ministra también abarcó los contactos que han existido entre ambos poderes del Estado, mencionado que lo raro sería que no existiera comunicación entre ambos. “Estamos ad portas de iniciar un tercer intento, la Corte Suprema va a establecer un procedimiento, vamos a esperar aquello, el presidente efectivamente, me lo preguntaron el día de ayer pero por la contingencia no quisimos referirnos al caso, pero evidentemente hay comunicación entre los diferentes poderes del Estado”.

Es así como confirmó que el Presidente Boric llamó al presidente de la Corte Suprema, a la vez que señaló que “lo raro sería que no hubiera comunicación entre los dos liderazgos importantes de dos poderes del Estado en un caso que ha sido complejo”.

Sobre, la conversación sostenida entre ambos, la ministra señaló que “tiene que ver con el proceso, con consultar por parte del presidente sobre el proceso que viene, más detalles no me corresponde a mi darlos. Yo creo que es lo natural, lo común y raro sería que el presidente no tuviera ningún tipo de comunicación con quien está presidiendo la Corte Suprema o quien preside el Senado, esas comunicaciones tienen que darse”.

En cuanto al futuro del proceso y si será renovada la quina completa, la ministra señaló que “eso lo determina la Corte Suprema, son poderes autónomos y eso nosotros lo respetamos completamente, la Corte Suprema va a tener que determinar como sigue el procedimiento, si va a mentener la quina y rellenar los cupos o va a hacer otro nuevo proceso, pero es importante que el ejecutivo esté al tanto de lo que pueda venir y en eso hay comunicación.