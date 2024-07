Ministra Jara tras críticas del PC al gobierno por la prensa: “Los temas se conversan al interior del partido”

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se refirió la mañana de este lunes a la creciente tensión entre el Partido Comunista -colectividad en la que milita- y el gobierno, primero por la salida del ex asesor de la Subsecretaría del Interior, Juan Andrés Lagos, y recientemente por el operativo policial en Villa Francia.

Es que sobre esto último, tras la acción policial, dirigentes del PC, entre ellos el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, cuestionaron el actuar de Interior, e incluso el timonel del partido pidió que “exista absoluta y plena transparencia” desde dicha cartera.

Por su parte, la diputada Carmen Hertz, ofició al Ministerio del Interior para tener más detalles del operativo, que consideró como un “agravio a la memoria de la madre coraje Luisa Toledo”.

La respuesta a este cuestionamiento llegó de parte de la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, quien este lunes apuntó que le sorprende y preocupa que haya “desconfianza” desde un partido oficialista. “Esto no fue un montaje”, retrucó.

Consultada por las críticas de su partido al Ejecutivo, Jara sostuvo desde La Moneda: “Yo soy militante del Partido Comunista desde mucho tiempo y seguramente tendremos una instancia en la cual nosotros podamos conversar. Dentro de la cultura de los militantes comunistas los temas se conversan al interior del partido, del propio partido, por parte de la dinámica que tenemos”.

08/07/2024 JEANNETTE JARA, MINISTRA DEL TRABAJO MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Y luego agregó: “Pero en relación a las preocupaciones que pueda tener la ministra del Interior, yo creo que ella la ha expresado directamente, entonces no tengo nada más que decir. Lo que sí les puedo plantear es que sin duda en muchas cosas puede haber visiones distintas y esto se da en el marco de una alianza que es diversa”.

La titular del Trabajo recalcó que “es una realidad, somos una alianza diversa que se constituye para poder formar parte de este gobierno, del programa de gobierno en el cual las y los comunistas estamos por convicciones”.

Caso Jadue

La ministra Jara también fue inquirida por el proceso judicial en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el marco de la revisión de cautelares, sobre lo cual deslizó una crítica a las acciones de apoyo de adherentes del jefe comunal y de su colectividad en tribunales.

“Yo confío en la justicia chilena, creo que es un poder independiente que forma parte del Estado de Derecho y quien está siendo formalizado en cualquier circunstancia tendrá siempre derecho para ejercer su defensa y esperamos que esto se resuelva con prontitud dado que son situaciones que no tienen para qué prolongarse en el tiempo”, dijo.

Santiago, 8 de julio 2024 Se revisan las medidas cautelares del Alcalde de Recoleta Daniel Jadue. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Así mismo, planteó que en su opinión “hay muchas cosas que se pudieron hacer de forma distinta y creo que hoy día lo que nos toca esperar es que la justicia haga su trabajo con prontitud”.

“Por ejemplo, a mí, en lo personal -por cierto, hoy día estoy en un cargo de gobierno y no lo hago porque no tengo la capacidad de hacer cosas distintas- no me gusta cuando se van a hacer expresiones públicas afuera de la Fiscalía. Me parece que es importante que cada institución pueda hacer su trabajo con calma dentro de un Estado de Derecho”, cerró.