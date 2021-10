Ministra Rubilar sobre denuncias de uso de recursos públicos en candidatura de su pareja: “No he destinado ni un solo peso del Estado para ninguna campaña”

La noche de este domingo se emitió un reportaje en el que se reveló que la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, habría usado recursos públicos para apoyar la campaña parlamentaria de su pareja, Christian Pino, quien actualmente es candidato a diputado por el distrito 8 como independiente con cupo de Renovación Nacional.

A raíz de lo mencionado, la ministra se refirió a las denuncias esta tarde y comenzó señalando “Las personas me conocen y saben que soy una mujer transparente y que siempre ha dado la cara en momentos difíciles, y ésta no será la excepción. He trabajado por Chile sin descanso dejando de lado cualquier aspiración electoral para asumir como vocera y luego Ministra de Desarrollo Social y Familia en los momentos más difíciles de nuestro país en décadas”.

“Efectivamente alguien de mi familia va de candidato y como cualquier persona tengo derecho a apoyarlo, pero quiero ser extremadamente enfática y clara: no he destinado ni un solo peso del Estado ni recursos públicos para ninguna campaña y nunca pero nunca he obligado a ningún funcionario a hacer algo indebido”, recalcó.

En la misma, la secretaria de Estado anunció que esta mañana se envió un oficio a la Contraloría General de la República “para ponernos a su disposición y que sean ellos quienes determinen si aquí existe alguna falta administrativa ante unos pocos mensajes en un grupo privado de WhatsApp, que la jurisprudencia además señala no son un canal oficial para impartir instrucciones a funcionarios, y un zoom con computador e internet personal de amigos que ofrecieron su ayuda de forma voluntaria en horario de colación”, sostuvo.

Por último, la exintendenta de la Región Metropolitana recalcó que “quiero que todo Chile sepa que puedo mirar con tranquilidad a mis hijos a los ojos y que he trabajado por Chile con todo el corazón, incluso postergándolos a ellos. Agradezco mucho todo el cariño recibido, confío en Dios y porque digo la verdad les pido que me crean”.

Las declaraciones de Rubilar se enmarcan en una investigación realizada por Teletrece. De acuerdo con el reportaje, funcionarios del ministerio hicieron llegar hasta el Departamento de Prensa del canal -a través de una carta- una serie de denuncias anónimas contra la ministra apuntando a las gestiones solicitadas por Rubilar para la campaña de Pino, las cuales se habrían realizado en horario laboral y dentro la oficina de la ministra, en La Moneda, develando falta de probidad y el mal uso de recursos públicos.

En concreto, se asegura que Pino estaría dentro del chat oficial del Departamento de Prensa y Gabinete del ministerio de Desarrollo Social, el que tiene como único objetivo discutir las tareas comunicacionales y actividades tanto del ministerio como de la secretaria de Estado. Pero, además, afirman que algunos funcionarios fueron agregados a chats donde se trabaja netamente en la campaña de Pino.

“Cuando se dio a conocer la candidatura por el distrito 8 del sr. Christian Pino, es ahí donde se intensifica la actitud irregular del equipo de la ministra, puesto que se comienza a articular al equipo de gabinete y comunicaciones para trabajar en la campaña parlamentaria dentro del horario laboral” y “hace parte de chats de campaña a miembros de gabinete y comunicaciones. Estos chats son ‘Campaña Pino’, ‘Marketing Pino’ y ‘Prensa Pino’” son algunos de los extractos que se leen en la misiva.

Asimismo, en el reportaje se detalla que Rubilar habría solicitado ayuda en el alcance de la campaña: “toda ayuda en difusión se re agradece. Sus redes y amigos de Whatsapp”. En paralelo, la ministra informó en el chat ministerial que Pino habría sido invitado a un programa de entrevistas, por lo que fue asesorado por Rubilar para enfrentar la actividad, al mismo tiempo que recibió sugerencias de los funcionarios.

Las denuncias llegaron a la Contraloría General de la República quienes, cerca de las 13:20 horas, anunciaron que se realizó una solicitud al Ministerio de Desarrollo Social que tiene como fin elaborar un informe a propósito de las acusaciones.

“Dicho informe deberá ser preparado con la intervención del asesor jurídico de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias. Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata”, dice el oficio remitido a la subsecretaria.

Sobre el oficio enviado por Rubilar al ente fiscalizador, se establece que corresponde a una medida adoptada por la cartera de Estado con motivo de la emisión del reportaje y que, en consecuencia, “he encargado de manera inmediata la instrucción de una investigación sumaria con el objeto de determinar la veracidad de la denuncia efectuada, antecedentes que serán remitidos a la autoridad correspondiente dentro de los plazos establecidos en la Ley”, indica la ministra en el oficio.