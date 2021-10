Sichel por denuncia contra Rubilar por supuesto uso de recursos públicos para favorecer campaña de su pareja: “Creo que cuenta con el respaldo general del gobierno para seguir en sus funciones”

Este domingo se revelaron acusaciones contra la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar (exRN), que apuntan a un supuesto uso de recursos públicos en la campaña a diputado de su pareja, el periodista Christian Pino, quien va por el distrito 8 como independiente con cupo de Renovación Nacional (RN).

Según consigna el reportaje de Teletrece, un grupo de funcionarios envió una misiva con denuncias anónimas contra la secretaria de Estado develando falta de probidad y mal uso de recursos públicos.

En concreto, la ministra habría solicitado gestiones en apoyo a la campaña electoral de su pareja, las cuales se realizaron en horario laboral y en las dependencias del ministerio.

Dentro de aquello se detalla la incorporación de Pino al chat del Departamento de Prensa y Gabinete del Ministerio, en paralelo funcionarios públicos habrían sido agregados al chat de campaña del aspirante al Parlamento y, además, la solicitud explícita de la ministra en la difusión de la candidatura.

Ante esto, el abanderado presidencial del oficialismo y exministro de la cartera, Sebastián Sichel, se refirió a esta situación pasado el mediodía.

“Creo que tiene que investigarse más, tiene, como siempre lo he dicho, (haber) toda la transparencia e información posible. Yo ya me he enterado que muchas veces se filtra solo la mitad de la información y creo que la ministra tiene que explicarlo, pero sanamente presumo que efectivamente ahí se ha hecho un trabajo en serio”, señaló el candidato presidencial.

En la misma línea agregó que “hay un presidente de la República y una ministra que creo que cuentan con el respaldo en general del Gobierno para seguir en sus funciones, es una decisión que tiene que ver el Gobierno”. Además, el expresidente del BancoEstado fue consultado si es que seguirá apoyando a Pino, a lo cual afirmó que “Christian Pino es un candidato más de Chile Podemos Más y lo apoyaré como todos los candidatos de ese distrito”.

El presidente de RN, Francisco Chahuán, también se refirió al tema la mañana de este lunes y sostuvo que “no hay uso de recursos públicos y por tanto estos hechos deben ser clarificados, deben ser investigados hasta las últimas consecuencias, pero los antecedentes que nosotros disponemos es que no hay uso de recursos públicos”.

Pasadas las 13:00 horas nuevamente apuntó al tema e indicó que “yo he conversado con Karla Rubilar. Nosotros creemos en el principio de la probidad, de la transparencia y de la presunción de inocencia. Y, por su puesto, estos hechos tienen que ser investigados, pero yo le creo a Karla Rubilar, en términos de que no ha habido uso de fondos públicos en la campaña de Christian Pino”.

Desde la otra vereda, el candidato al sillón presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, también habló sobre la situación.

Al respecto comentó que “es una muestra más que este Gobierno ha borrado el límite entre lo que es la función pública y el apoyo a candidaturas que lo favorecen. Tal como ha pasado con sus dos candidatos presidenciales, Sichel y Kast, hoy día lo vemos en el caso de la ministra Rubilar apoyando con recursos públicos a su pareja”.

“Nos parece que esto es inaceptable, tienen que seguirse todos los procedimientos que correspondan, y ojalá el Gobierno entienda que hoy día está en juego la confianza de la ciudadanía en la política y las instituciones y eso es justamente lo que nosotros representamos y esperamos recuperar”, finalizó el diputado.