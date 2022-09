Ministra Vallejo refuta dichos de Jeanette Vega sobre su renuncia: “La comunicación que ella trató de gestionar con Llaitul no fue ni instruida ni informada”

“En mi renuncia hubo una decisión que fue más bien política de mi parte. Estábamos a una semana del plebiscito en el cual habíamos luchado -incluyéndome- para cambiar la Constitución de Pinochet. Era el momento clave”.

Con estas palabras la exministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega se refirió, en entrevista con La Tercera, a los motivos tras su renuncia como titular de esta cartera. La solicitud de dimisión -que presentó el 25 de agosto- se dio a conocer luego de que surgiera una polémica cuando se reveló que una de las asesoras de Vega se habría intentado contactar con Héctor Llaitul, líder de la CAM.

En tanto, desde el gobierno sostienen que el Presidente Gabriel Boric aceptó su renuncia debido a la gestión de Vega. Así lo reiteró este domingo la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, en conversación con Mesa Central: “Esa renuncia se le aceptó porque hubo una evaluación crítica en el sentido de que la comunicación que ella trató de gestionar con Héctor Llaitul no fue ni instruida ni fue informada cuando se trató de hacer”.

“Me parece que más allá de lo que ella pueda decir es sumamente claro el porqué se aceptó la renuncia y eso es lo que el gobierno informó, manifestó públicamente y le señaló también a ella”, aseguró al ser consultada por la respuesta de la exministra de Desarrollo Social a La Tercera.

“Para el gobierno lo más relevante fue que el hecho de este intento de conversación no se informó, ni siquiera fue instruido”, enfatizó Vallejo.

Por otro lado, con respecto al manejo de la violencia en la Macrozona Sur por parte del gobierno de Boric al comienzo de su gestión, Vega indicó que, a su parecer, hubo un “pecado de mucho optimismo y muchas ganas de conversar”.

“No sé si es optimismo, pero nos mueve la esperanza en general, y eso no quita que no tengamos sentido de realidad”, respondió la ministra Segegob. “Sino que justamente porque vemos una realidad que es compleja, tomamos acciones que no son simplemente aisladas o superficiales, sino que son de fondo, que muchas veces no se ven en lo inmediato”.

En ese sentido, afirmó que esas “acciones de fondo” que refiere “nos dan seguridad de que si seguimos así avanzando, este gobierno y los próximos que vengan, tendremos mucho mejores resultados de los que se han tenido durante décadas”.