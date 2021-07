Ministro Bellolio y elecciones: “Lo que los chilenos quieren es más moderación, y yo veo que Sebastián Sichel apunta a eso”

Esta mañana, el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, se refirió en Radio Agricultura acerca del resultado de las primarias presidenciales y cómo a su parecer, los chilenos están buscando personas más de centro que lideren el país. Además, también se refirió a la vuelta a clases, descartando una suspensión en la subvención de los establecimientos si no retornan a la presencialidad.

En las primarias, destacó, “ganaron personas independientes o de partidos nuevos, en el caso de Gabriel (Boric)”, que ofrecían una mirada “hacia el centro y la moderación”, mientras que de Sebastián Sichel, destacó, “es un hombre de centro, siempre ha estado ahí, tiene muy buenas cualidades para seguir creciendo”.

En contraste, sostuvo, los resultados que obtuvo Daniel Jadue (PC),“indica que la tesis de ir a cerrar las pymes, insultar al periodismo, tratar de cercenar la libertad de expresión y otros simplemente no funcionó, pero ahora la dificultad que van a tener es que en el pacto Apruebo Dignidad ya no es solo Gabriel Boric, sino que también son las ideas del programas del PC, y ahí puede haber una mayor tensión”.

“Yo dije en una entrevista que Lavín era mejor para ganarle a Jadue, pero Sebastián Sichel sin lugar a dudas es mejor para ganarle a Boric, que yo creo que esa va a ser la segunda vuelta. También a Yasna Provoste ahora, en el intertanto”, agregó.

En este sentido, sostuvo, “la polarización yo creo que le hace mal al país, la lógica de una campaña de odio como la que vimos al otro lado, de violencia permanente, es algo que le hace daño al país, creo que esta es un señal para que lo tomemos en cuenta todos: Lo que los chilenos quieren es mas moderación, quieren que hayan cambios rotundos frente a las desigualdades, pero siempre en paz, en justicia, en diálogo, que es escuchar al otro de verdad, no tratar de cancelarlo. En eso yo veo que Sebastián Sichel apunta a esa moderación”.

“Espero que Gabriel Boric sea capaz también de hacer lo propio en su propia coalición, dice que quiere dialogar con todos los sectores, pero al día siguiente los parlamentarios de su coalición presentan una acusación contra el ministro de Educación (Raúl Figueroa) por hacer el trabajo de ministro de Educación”, indicó el vocero de gobierno.

“Creo que también queda el momento de que se liberen ese tipo de acciones, que no sean solamente palabras, sino liderar también la lógica no de cancelar, no de tratar de desestabilizar, sino de proponer particularmente en la educación de nuestros niños y niñas”, agregó.

“Perdí un poco las esperanzas en la directiva del Colegio de Profesores”

En cuanto al retorno a clases presenciales, luego de que este lunes comenzara el segundo semestre escolar y hasta ahora, solo la mitad de los poco más de trece mil establecimientos educacionales que ayer regresaron de vacaciones de invierno abrió sus aulas.

Sobre este punto, el titular de la Segegob descartó que desde el gobierno se vaya a ejercer algún tipo de presión - como suspender la subvención escolar - para que los colegios retornen a la presencialidad.

“Eso no es parte del instrumental que se quiere ocupar. Nosotros queremos que los colegios vayan abriendo de manera paulatina, paso a paso con todos los resguardos sanitarios”, indicó.

En cuanto a si van a intentar garantizar de algún modo el retorno a clases, Bellolio indica que ya “perdió un poco las esperanzas en la directiva del Colegio de Profesores”, sin embargo espera que los alcaldes entiendan “la necesidad particular de los estudiantes más vulnerables” y también de muchas mujeres que también necesitan hacerlo (que sus hijos vuelvan a la presencialidad) “para retomar sus trabajos habituales”.

“Yo espero que los alcaldes en esto, entendiendo las dificultades que existen, que en esto se pongan siempre de parte de los padres, y de los niños”, agregó.

En este sentido, recordó, el retorno a clases presenciales es voluntario, sin embargo, para que los padres y apoderados puedan ejercer esa voluntariedad “tienen que estar los colegios abiertos”.