La mitad de los establecimientos educacionales que podía hacerlo abrió en el primer día del segundo semestre

Aunque en el Ministerio de Educación no esperaban un “Súper Lunes” como en otras ocasiones, sí tenían mucha expectativa de lo que podía ocurrir con el primer día de clases del segundo semestre escolar. Ello, considerando que el país se encuentra en sus mejores días desde que comenzó la pandemia -con un bajo número de casos diarios y la menor positividad desde 2020-, mientras que, a su vez, ayer fue el primer día en ponerse en práctica los cambios efectuados al plan Paso a Paso, que permiten la apertura de los establecimientos incluso en Fase 1.

Según el balance de la cartera de Educación, un total de 6.438 establecimientos de los 15.396 que hay en el país abrió sus puertas ayer para la presencialidad. Sin embargo, aclaran que de ese total, 2.231 se mantienen en vacaciones de invierno, principalmente en las regiones de Biobío, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Así, del total de establecimientos que sí podían abrir (13.165), un 48,9% lo hizo. Es decir, casi la mitad.

“Luego de unas muy merecidas vacaciones de invierno, se da inicio al segundo semestre, y con ello, la posibilidad de reencontrarse en la sala de clases. La comunidad educativa ha hecho un esfuerzo enorme durante todo este periodo para llevar adelante un proceso de educación a distancia (...), pero por muchos esfuerzos que se hagan, recuperar la presencialidad es fundamental para el bienestar de todos los niños, niñas y jóvenes”, dijo el ministro de Educación, Raúl Figueroa.

Un ejemplo: en Vitacura todos los colegios públicos están con clases presenciales con sistema de turnos. En el Amanda Labarca hubo 369 niños presentes de 719 citados, con un 51% de asistencia. En tanto, en el María Luisa Bombal hubo 181 niños presentes de 264 citados, con una asistencia de 69%. Y en el Colegio Antártica Chilena acudieron 152 niños de 571 citados, con un 26% de asistencia.

En la cartera que dirige proyectan que de aquí a dos semanas una cifra cercana a los 10.000 establecimientos abrirán sus puertas. “Esto es fundamental para el bienestar de los niños, lo que se ha hecho con un enorme compromiso por parte de las comunidades educativas, y también el respaldo en recursos y asesorías del Mineduc”, añadió el secretario de Estado.

A modo de comparación, un total de 9.692 establecimientos en algún momento de la primera mitad del año abrió sus puertas para que sus alumnos tuvieran clases presenciales. Esto no necesariamente significa que todos se mantuvieron abiertos al mismo tiempo y en total cerca de un millón de estudiantes tuvieron clases presenciales en ese periodo.

La vuelta a las aulas también fue tema en el balance diario del Ministerio de Salud. Ahí, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, puntualizó que los brotes de Covid en colegios concentran “el 2% del total de casos activos del país, con 25 casos activos, los que tenemos en vigilancia gracias a este protocolo. (...) En la RM y otras regiones, los móviles de búsqueda activa y testeo PCR se instalarán en las inmediaciones de los establecimientos”. Además de esto, insistió en la importancia de mantener las medidas de prevención personal. “Quiero reiterar que esta semana vamos a privilegiar: vacunaremos a las personas a quienes corresponden sus segundas dosis y a los niños de 12 a 17 años”, dijo Daza sobre la inoculación.

Desde el Colegio de Profesores, en tanto, el presidente del gremio, Carlos Díaz, afirmó que el día de hoy “la mayoría de los estudiantes no volverán a clases presenciales y no han vuelto, ya que en más del 70% de los establecimientos continúan las clases telemáticas y en muchas de ellas que han abierto, no se traduce necesariamente en que efectivamente retomaron la presencialidad”.

Según Díaz, esto se dio porque “fundamentalmente los padres, madres y apoderados tienen claro que no están las condiciones seguras para este retorno. Lo mismo podemos decir respecto de muchos sostenedores municipales, que tomaron la decisión de no retomar clases presenciales el día de hoy, así como varios ediles”.

“Ni el ministerio ni el gobierno han querido cumplir un acuerdo al cual llegamos el 23 de febrero, donde se señaló, con presencia incluso del Presidente de la República, que se conformarían mesas de trabajo a lo largo del país con apoderados, profesores y sostenedores para que fiscalicen y se determine el mejor momento para volver. Estas mesas, no ha habido voluntad de parte de este ministerio para conformarlas”, cerró el presidente gremial.

Por su parte, esta semana la Cámara de Diputados comenzará la revisión de la acusación constitucional que un grupo de diputados de la oposición presentó en contra del ministro Figueroa.