Ministro Delgado sobre Acusación Constitucional contra Presidente Piñera: “Veo muy difícil que haya algún voto oficialista a favor”

Ayer se vivió una jornada maratónica en el Congreso. Desde las 10 horas del lunes se expuso y debatió en torno a la Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, lo que derivó en un discurso de 15 horas por parte del diputado Jaime Naranjo (PS), a la espera de la llegada del diputado Giorgio Jackson (RD), quien cumplía cuarentena preventiva hasta la medianoche del lunes.

A la carrera de Jackson, se sumaron horas de incertidumbre respecto a la participación del diputado Jorge Sabag (DC), quien se realizó un examen PCR en Chillán por presentar síntomas dignos de sospecha, pero de todas formar viajó a Valparaíso a emitir su voto. A las 8 de la mañana del martes la oposición logró los 78 votos necesarios para avanzar en la AC contra el Presidente de la República.

“Desde ayer y anteayer ha sido una jornada maratónica, hemos estado varios ministros y ministras en varios frentes. (...) Fueron varios temas y el que nos llegó más profundamente fue el espectáculo que se estaba dando en relación a la Acusación Constitucional”, dijo el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, esta mañana en conversación con Radio Duna.

“Quiero destacar que efectivamente creo que la presentación del abogado del Ejecutivo (Jorge Gálvez) fue bastante contundente, y si bien el diputado Naranjo hizo un gran esfuerzo desde el punto de vista físico y fisiológico, del punto de vista de los argumentos tenía cero fuerza (...) Leyó un texto varias veces, se dejaba en evidencia que actos administrativo en la época de (Michelle) Bachelet fueron dejados de lado… Todo fue un show para esperar la medianoche para que pudiera ingresar un diputado y otro que ingresó con un PCR pendiente. Un triste espectáculo que tiene que ver con lo electoral más que efectivamente una Acusación Constitucional. Esperemos que en el Senado prime la cordura y sensatez del resto”, añadió el jefe de gabinete.

“La dinámica de la elección presidencial tiene una connotación propia, no sé hasta qué punto esta Acusación Constitucional, más bien electoral, tiene incidencia. El mismo electorado sabe que los senadores oficialistas votan generalmente la iniciativa de gobierno. No es como los retiros, que en su momento hubo discrepancias. (...) Los senadores oficialistas no tendrán problemas porque tienen un electorado que valoran la reflexión profunda y no las decisiones fáciles en función del eslogan”, agregó el ministro, manifestando tranquilidad en la antesala de la votación en Senado.

“Ayer estuvimos en el Senado a propósito de la extensión del Estado de Excepción y aprovechamos de recabar información, conversar. Creo que están todos dispuestos a evaluar el mérito, y si es así, que prime la razón. Veo muy difícil tener algún voto oficialista a favor de la Acusación Constitucional. Es muy difícil, porque incluso los que dicen ‘lo vamos a analizar en su mérito’, al hacerlo, se van a dar cuenta que no tiene fondo”, concluyó Delgado al respecto.

Solo dos horas después de la aprobación de la AC en la Cámara, los diputados y diputadas debieron regresar al hemiciclo para tratar la extensión del estado de excepción de Emergencia en la Macrozona Sur. En paralelo, Senado deliberaba en torno al cuarto retiro de fondos de pensiones, el que finalmente fue rechazado por la Cámara Alta.

Con el visto bueno por parte de la Cámara Baja, la prórroga solicitada por el Presidente Piñera fue tramitada en el Senado en la tarde, donde también fue aprobada.

“Fue una jornada bastante larga, la votación fue más contundente en la Cámara, y escuchamos argumentos todo el día. En esto quiero agradecer a los diputados y diputadas, senadores y senadoras, que discutieron este tema con altura de miras, que hicieron observaciones, pero también entendieron la necesidad de extenderlo”, dijo el ministro Delgado.

“Nosotros no hemos dicho que este estado de excepción reemplaza el dialogo y el trabajo, es justamente para que las personas puedan hacer su vida diaria y poder seguir avanzando, pero cuando esa zona se ve afectada por la violencia, hay que intervenir primero para que las personas puedan seguir adelante. Por supuesto que hay que dialogar con los gobernadores y alcaldes. Quedan pocos meses de gobierno, pero seguiremos trabajando”, concluyó Delgado al respecto.