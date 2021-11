Cámara discute y somete a votación solicitud de extensión de estado de excepción en Macrozona Sur

El pasado jueves 4 de noviembre, el Presidente Sebastián Piñera ingresó al Congreso la solicitud para extender el estado de excepción constitucional de Emergencia que rige en diversas provincias de la Macrozona Sur para enfrentar los hechos de violencia que se viven en la zona, y pidió al Parlamento que apruebe la medida que rige desde el 12 de octubre.

Esto, luego que de que ya se hiciese uso de la extensión por 15 días más -es decir, hasta el 11 de noviembre-. Como es segunda vez que el Mandatario prorroga la disposición, ahora requiere que la Cámara y luego en Senado den el visto bueno. Además, hoy vence el plazo para que el Parlamento se pronuncie.

“Tenemos que tener todos los medios y capacidad de decisión para usar las herramientas que la Constitución, la ley y el estado de derecho, le otorgan a una sociedad democrática para combatir los flagelos”, dijo el Presidente Piñera al anunciar esta nueva prórroga.

Actualmente rige el estado de excepción constitucional de Emergencia en las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía; y la de Arauco en el Biobío.

La solicitud que se discutirá hoy en la Cámara requiere de mayoría simple para poder pasar a la Sala del Senado, pero desde la oposición sostienen que no están los votos. Sin embargo, aún permanece la incógnita de cuál sería el resultado, ya que los descuelgues de diputados DC, PPD y PR podrían ser clave.

De hecho, el diputado demócrata cristiano, Miguel Ángel Calisto, confirmó que está a favor de la medida. “Soy partidario de extender el estado de excepción. En primer lugar, porque en La Araucanía lo que ocurren son hechos constitutivos de delito, quemas, amenazas. En segundo lugar, porque más del 80% de la región quiere extender más control y orden. Me parece que debemos respetar la opinión de las regiones”, señaló a El Mercurio.

Pasada las 10:00 horas y previo al inicio de la discusión de la extensión en la Cámara, diputados de Chile Podemos Más manifestaron su desacuerdo y preocupación en torno a la situación del parlamentario Jorge Sabag, quien durante la votación de la Acusación Constitucional contra el Presidente Piñera anunció a su bancada que sentía malestar, por lo que decidió realizarse un examen PCR. De igual forma, sin tener el resultado, el diputado decidió viajar al Congreso para asistir a la votación.

En ese contexto, los parlamentarios del oficialismo se pronunciaron y emplazaron a Sabag para que comunique su resultado del examen, el cual dio negativo.

La frases que marcaron el debate en la Cámara Baja

Diego Schalper (RN): “¿De qué lado vamos a estar? ¿Del lado de las víctimas o del lado del terrorismo y la violencia? Esa es la preguntan que hoy día se hacen los chilenos respecto de los distintos parlamentarios. Aquí hay una particularidad, hubo una consulta ciudadana. Muchos hacen gárgara de la democracia, bueno aquí hubo mayor participación que en la consulta que eligió como candidata a la senadora Provoste. El 82% se manifestó a favor del estado de excepción ¿vamos a empatizar con este sentir tan elocuente o vamos a seguir legislando desde los prejuicios ideológicos? El tema de fondo que la izquierda radical enceguecida no quiere ver, es que la gente quiere orden, tranquilidad, poder llevar adelante su vida en paz”.

Andrea Parra (PPD): “Este es mi primer periodo como diputada y fui electa en 2017. Y en ese entonces, tanto yo como mi equipo pudimos salir a hacer campaña ininterrumpidamente por el territorio. Esta vez, 2021, recuerdo al menos 10 ocasiones en que suspendimos agenda por miedo. Si una diputada siente miedo y deja de hacer campaña en plena reelección, se podrán imaginar el miedo de una familia promedio en la región. Es cierto que La Araucanía arrastró un conflicto histórico, pero a mí no me engañan, algunos hacen mejor las cosas que otros. El Presidente Piñera llegó prometiendo paz y solo ha traído caos. (…) El Presidente hizo desaparecer el Estado en La Araucanía, habló de un plan lo que impulsó fue la división y la violencia. Replegó la política social para desplegar los tanques. (..) Mientras no hablemos en serio, me abstengo”.

Emilia Nuyado (PS): “Lamentablemente aquí no se ha abordado el tema de fondo que tiene que ver con la reivindicación territorial histórica que tiene que ver con el despojo, invasión de colono y empresas forestales que han empobrecido el territorio y han dejado en una situación de precariedad al pueblo mapuche. Creo que no es justo que hoy día el Congreso, sea cómplice de que se siga asesinando y manchando las manos con sangre donde nuevamente han caído hermanos asesinados. Al Presidente se le dijo que es su responsabilidad política respecto de esta decisión, yo quiero hacer un llamado a que podamos, de una vez por todas, ayudar a resolver esta situación tan compleja donde se ha militarizado, criminalizado y con actitudes racistas”.