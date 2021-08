Ministro Delgado y posibilidad de renovación de estado de excepción: “Hoy parece ser que no es necesario, pero todavía queda exactamente un mes para esa decisión”

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, afirmó que es “una posibilidad” que se decida no renovar el estado de excepción que rige hasta el 30 de septiembre.

“Hoy parece ser de que no es necesario, pero todavía queda exactamente un mes para esa decisión”, manifestó el secretario de Estado al ser consultado por el tema en una actividad de prensa con Carabineros.

Delgado expuso que “si bien es cierto hoy pareciera que no es necesario y el toque de queda por supuesto también está en discusión, de hecho, ya a partir de esta semana el toque de queda en gran parte del territorio nacional cambia de horario, nosotros siempre tenemos como gobierno que resguardar lo que en algún momento denominamos la caja de herramientas para cuando sea necesaria utilizarlas”.

“A lo mejor es probable que no se avance en poder pedir en el Congreso la renovación del estado de excepción, puede ser una posibilidad, no lo estoy diciendo que así sea, pero puede ser una posibilidad, pero siempre va estar la posibilidad mientras estemos en medio de la pandemia, más allá de que los números nos acompañen hoy de poder echar mano de esa caja de herramientas en el futuro”, argumentó.

En el balance de la situación sanitaria este lunes, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió al tema señalando que si las cifras siguen siendo positivas en torno a la pandemia podría no seguir prolongándose el estado de excepción. “Por el momento no consideramos que se vaya a presentar un nuevo proyecto, sin embargo es un tema no solamente sanitaria que tiene que ver con el Ejecutivo en su totalidad. Si las cifras se mantienen de forma positiva, no sería necesario. Sin embargo, la alerta sanitaria sí la vamos a mantener, porque nos permite contratar gente, hacer los testeos, aislamientos. Es casi 100% seguro que la alerta sanitaria sí se va a mantener”, señaló el titular de la cartera sanitaria.

El 3 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de coronavirus Covid-19 en el país. Dos semanas después el Presidente Sebastián Piñera decretó estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional a partir de las 00.00 horas del 19 de marzo. Entonces se dispuso una vigencia de 90 días para la medida, pero el avance de la pandemia y la necesidad de mantener restricciones a los desplazamientos y aglomeraciones para evitar su propagación, motivó que fuera renovándose.

Por ley, al cumplirse el año de vigencia del estado de excepción el Presidente necesitaba la aprobación del legislativo. La primera prórroga que requirió de la aprobación de ambas cámaras había sido visada por el Congreso el 10 de marzo de 2021.

Luego, en junio el Congreso realizó una expedita tramitación de la propuesta del Ejecutivo para extender la medida. Entonces la Cámara Baja aprobó la prolongación desde el 30 de junio hasta el 30 de septiembre, por 93 votos a favor -de los 79 requeridos-, 38 en contra (23 de ellos del oficialismo) y seis abstenciones. Posteriormente, se despachó el proyecto de ley con 26 votos a favor y 12 en contra por parte del Senado.