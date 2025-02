Ministro Figueroa por fallida compra de casa de Salvador Allende: “Lo estamos llevando con mucha tranquilidad”

El ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, se refirió a la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, actualizando como lo está abordando el ministerio y aseguró que “lo estamos llevando con mucha tranquilidad, porque esto no llegó a tener efecto jurídico. Lo bueno fue que se detectó el problema a tiempo, no se aprobó, decidimos no hacerlo”.

En conversación con Radio UChile, el secretario de Estado comentó el caso que llevó a la renuncia de su antecesora Marcela Sandoval y aclaró la versión del ministerio en cuanto a si se aviso o no a presidencia sobre las posibles consecuencias aseverando que se hizo una advertencia política, y no sobre la ilegalidad del proceso.

“Primero creo que hay que ser súper honestos. O sea, uno mirándolo desde afuera, yo comprendo perfectamente la sorpresa que genera, ¿cómo se comete un error de esta envergadura?. Y eso hay que asumirlo. En políticas se cometen aciertos, se cometen errores, y lo importante es que cuando se cometen errores es asumirlos, y corregirlos a tiempo”, apuntó Figueroa.

“¿Cuál es mi reflexión? Que se debió haber alertado tempranamente de que esto no podía llegar a puerto, alertado con lo que correspondía, ¿ya? Eso no se hizo, habiendo varias instituciones involucradas, y lo que me corresponde hacer a mí, al menos desde Bienes Nacionales, es ver que estas cosas no se repitan”, agregó el ministro.

Junto con ello, respecto a como lo están abordando actualmente desde el ministerio, aseveró que “lo estamos llevando con tranquilidad, porque esto no llegó a tener ningún efecto jurídico. Lo bueno fue que se detectó el problema a tiempo, no se perfeccionó ningún contrato, no se aprobó. Yo lo sé, porque tendría que aprobarlo yo con un decreto, y no lo voy a hacer, ya decidimos no hacerlo. Entonces no tuvo ningún efecto. Lo importante, volviendo al comienzo quizás de mi respuesta, es sacar lecciones, y que estas cosas no se repitan nuevamente”.

Respecto a las alertas que se habrían emitido desde el Ministerio de Bienes Nacionales al Palacio de La Moneda, explicó que “se ha dado cuenta de que se levantaron alertas políticas, alertas jurídicas, pero uno trabaja con papelitos, como dijo alguna vez un ministro, con alertas concretas, diciéndote, mira, qué norma no se cumple, qué artículo de qué norma, quién es el responsable”.

“Y lo que yo he visto en este mes y medio, ya que llevo como ministro, estudiando todo el expediente de este procedimiento, es que efectivamente la alerta que correspondía a haber levantado, que esto no se iba a poder llevar a término por lo que implicaba para las personas que iban a vender la casa, no se hizo”, afirmó Figueroa.