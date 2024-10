Ministro Grau y relación con el diputado Manouchehri por Ley de Pesca: “No hay una pelea”

En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, la mañana de este jueves, el ministro de Economía, Nicolás Grau, descartó que haya existido una “pelea” entre él y el diputado del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri por el comentario que hizo el legislador en el marco de la discusión de la Ley de Pesca.

“A mí me parece que lo importante acá es que estamos avanzando en esta materia. Este es un tema muy sentido por el mundo artesanal. El mundo artesanal sabe que estamos avanzando de acuerdo a nuestros compromisos, con mucho acuerdo en el Parlamento, dicho sea de paso”, destacó Grau.

El diputado oficialista ha criticado la forma en que el Ministerio de Economía lleva a cabo la tramitación del proyecto, principalmente con el tema del fraccionamiento, entre lo que puede extraer el sector industrial y artesanal. “No sé si el ministro (Nicolás Grau, FA) ha vuelto a cenar a la casa del señor Pablo Zalaquett”, lanzó el diputado durante una sesión de comisión en que Grau no estuvo.

El comentario aludió el encuentro que mantuvieron Grau y la ministra del Medio Ambiente, y Nicolás Grau, Maisa Rojas, junto a empresarios del salmón en la casa del exalcalde de La Florida y Santiago, Pablo Zalaquett, lobista registrado.

La molestia del diputado se originó ante la negativa del Ejecutivo para patrocinar una indicación del legislador socialista, presentada junto a las diputadas Daniella Cicardini, también PS, y Carolina Tello, independiente de la bancada del Frente Amplio.

“Esto es como una teleserie”, dijo Grau al abordar la molestia del diputado Manouchehri en entrevista con radio Duna el miércoles.

Este jueves, recalcó que él no estuvo presente cuando el representante PS hizo el comentario.

“Yo no tuve ninguna pelea, porque yo no estaba en ese lugar. No he tenido ninguna pelea. Y le pregunté al diputado, cuando salí de la sesión, qué pasaba, y no me quedó muy claro, porque él iba un poco apurado. Pero yo creo que no hay una pelea acá. Creo que estamos avanzando en línea con lo que se requiere, cumpliendo nuestro compromiso, y estamos convencidos que vamos a lograr hacer este cambio, el fraccionamiento, para darle más justicia al sistema”, dijo.

“Así que creemos que es una muy buena noticia, y creemos que hay que centrarse en eso. Y no en, tal vez, malos entendidos, o discusiones que, además, a mí, insisto, yo no las tengo tan claras, porque no estaba en el lugar, y cuando vi el video, tampoco me quedó tan claro, la verdad. Cuando vi el video de lo que había generado el altercado”, comentó el ministro a Desde la Redacción de La Tercera.