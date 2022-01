Ministro Ossa: “Cuando uno hace críticas tiene que hacer autocríticas también. Es muy injusto sostener que el gobierno no apoyó la Convención”

Esta mañana el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, se refirió en conversación con Radio Universo acerca de la conformación de la mesa de la Convención Constitucional, cuyas elecciones se extendieron durante la jornada de ayer y serán retomadas a las 15 horas de hoy, además del proyecto de la Pensión Garantizada Universal y la discusión que ha generado la licitación del litio.

En referencia a la elección de la directiva de la Convención, Ossa indicó que el sistema de votación que se utiliza “le ha gustado”, aunque han tardado más de lo que esperaba. “Las elecciones en la política suelen ser muy rápidas, yo creo que es muy transparente, de cara a la ciudadanía”, sostuvo.

“La verdad que nos sorprendió que esto se demorara tanto, y esperamos lo mejor de todas las relaciones (...) no tenemos ninguna duda que las nuevas autoridades van a querer tener una relación fluida con nosotros”, destacó.

En cuanto a la convención, detalló, a Chile Vamos y al oficialismo “les ha costado influir” en la Convención, y por lo mismo, sostuvo, “les agradecemos el esfuerzo que hacen, porque al ser minoría como son, hacen un tremendo esfuerzo todos los días”. Por otra parte, sobre la candidatura de Bárbara Rebolledo (IND-Evópoli), el ministro reconoció que “no tenía mucho futuro más allá de los méritos que tiene Bárbara, que además ha demostrado ser una muy buena contribución para esta Convención”.

Ya sobre los dichos de Elisa Loncon el día de ayer, en donde en su discurso de despedida sostuvo que “el gobierno saliente fue poco colaborador, sobre todo los primeros meses” y que “en un principio no tenían nada”, Ossa señala que le gustaría preguntarle qué significa eso, puesto que “todo lo que vimos ayer, al nivel de televisación, acceso a la deliberación, diseño, en fin es lo que teníamos del día uno”.

“El 4 de julio, más allá de la violencia que hubo, se logró constituir una Convención Constitucional de 155 personas en la mitad de una pandemia, en la mitad de una excepción sanitaria, y logró elegirse una presidenta como ella, mediante un método de elección democrático que no existía, que de hecho fue este método medio papal, que lograron pactar entre todos y logró ser presidenta”, añadió.

Además, agregó, el Presidente Sebastián Piñera sí la invitó a reunirse, siendo contactada tanto de Presidencia como de Cancillería. “Nosotros le propusimos (a Loncon) reuniones dos veces a la semana, que no aceptó, y todas las deficiencias que echó de menos, estaban listas en el Palacio Pereira, que no visitó en un mes, y no lo visitó porque desconfiaba de lo que ellos llaman el poder constituido”, puntualizó. “La verdad es que yo creo que cuando uno hace críticas tiene que hacer autocríticas también. Creo que es muy injusto sostener que el gobierno no apoyó la convención”.

Es más, señaló, Loncon en un comienzo aceptó la invitación, “y a los pocos días llamó para señalar que no se iba a juntar con nosotros, pero además nos pidió guardar silencio de que había aceptado que se iba a juntar con nosotros”.

Sobre este último punto, indicó, desconoce por qué pidió que se guardara silencio, “pero me imagino que su temor, desconfianza a lo que ella llama el poder constituido”.

“Hay un montón de mitos que espero que el ministro Jobet le aclare obviamente al entorno del Presidente electo”

En cuanto a la discusión que ha generado la licitación del litio, Ossa explicó que hay muchos mitos al respecto, pero que con la reunión que sostendrá hoy el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, con el equipo del Presidente electo, Gabriel Boric, se aclarará.

“Ha sido una licitación llevada conforme a toda la legalidad, que ha sido realmente planificada sobre la cual hay muchos mitos. Por ejemplo, se habla de cuál es el salar que va a ser afectado, si no hay ningún salar afectado... son expectativas que se suscriben en virtud de una licitación para efectos de explorar una alternativa”, sostuvo.

“Hay un montón de mitos que espero que el ministro Jobet le aclare obviamente al entorno del Presidente electo, pero entiendo también que cualquier suscripción de compromiso a tan largo plazo sea una inquietud para un gobierno entrante, y en ese sentido la reunión de hoy naturalmente debiese producir mucha tranquilidad para el gobierno electo, en ese sentido, que este gobierno ha obrado conforme al derecho y conforme a sus facultades”.

En este sentido, indicó, “obviamente” el ministro Jobet llegará a las conversaciones que tenga que llegar con el entorno del Presidente electo, “pero con la convicción de que hemos hecho las cosas bien, que se han hecho bajo la legalidad y que es lo conveniente bajo nuestro juicio”.

Sobre la votación de la Pensión Garantizada Universal, agregó, están “realmente contentos” que se aprobara.

“Obviamente tenemos un desafío en materia de financiamiento. Esperamos que hoy día se apruebe en particular el proyecto de extensiones que hemos propuesto, y en ese sentido esperamos que esto sea ley ojalá a finales de la segunda semana de enero o principios de la tercera”, puntualizó.