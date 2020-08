Monckeberg dice que votará Apruebo en el plebiscito constituyente y se define como “socialcristiano”

Apruebo. Esta es la opción que el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Cristián Monckeberg, votará en el plebiscito constituyente del 25 de octubre.

El secretario de Estado no tuvo problemas con decir su opción para dicha elección. Esto en medio del llamado que hizo el Presidente a la prescindencia de sus ministros, donde sí pueden manifestar su opción, pero no ser parte de campañas del Apruebo ni la del Rechazo.

“Yo estoy por el Apruebo y creo que el Gobierno puede llevar adelante un tremendo proceso y conducirlo y lo está haciendo de buena manera”, dijo el ministro.

“Primero, con el Plebiscito, y si llega a ganar el Apruebo, es un proceso que hay que orientarlo, guiarlo, conducirlo para los próximos 30 y 40 años, y hasta ahí llego, porque lo que nos ha pedido el Presidente es que cada uno sabe lo que piensa, pero lo que no podemos hacer es andar repartiendo panfletos, campañas ni aparecer en afiches por ninguna de las opciones, porque hay que dedicarnos a gobernar y hay un montón de tareas y hay que tener cierto grado de neutralidad”, agregó Monckeberg.

Por otro lado y frente a los dichos del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien se definió como “socialdemócrata”, el titular de la Segpres aseguró que se sentía más cerca de lo “socialcristiano”.

“Me encanta la coalición que conformamos hace cuatro o cinco años, que nos permitió llegar al gobierno, con problemas, dificultades, aciertos y virtudes, como son todas las coaliciones. Y en esa coalición caben muchos y evidentemente hay ciertos mínimos comunes, que nosotros hicimos un esfuerzo y por eso hablo del pasado, en fijar ciertos mínimos comunes, evidentemente hay sectores que representan a grupos más liberales, otros más conservadoras, otros más socialcristianos, otros con tintes o con algunos rasgos”, indicó.

“Yo me considero una persona más bien amante de nuestro país y si me exige definirme, la otra cara de la moneda más bien socialcristiano. Creo mucho en la cultura cristiano occidental, creo mucho en la libertad de las personas, pero también creo que el rol del Estado tiene que jugar un rol para proteger a las personas cuando se hace muy necesario o cuando hay que regular ciertas acciones, porque sino se producen abusos a las personas. Así me defino yo”, concluyó.