Monckeberg por carrera municipal en Vitacura: “Qué haya primarias donde más se pueda, pero que sean competitivas”

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, se refirió a la carrera municipal en Vitacura y las tensiones al interior de Chile Vamos, debido a que no existe consenso entre la UDI y RN respecto a llevar o no un candidato único por dicha comuna para reemplazar al actual edil Raúl Torrealba (RN).

Tras oficializar como candidato a Pablo Zalaquett, el partido liderado por Jacqueline Van Rysselberghe pidió a la coalición realizar primarias. Sin embargo, la idea no fue compartida por RN desde donde respondieron que no iban a renunciar a liderar esa alcaldía.

En conversación con Radio Universo, y tras abordar el proyecto de inhabilidades parlamentarias, el secretario de Estado también -quien milita en RN- fue consultado sobre este tema. “Está la cosa que arde. Lo importante ahí -al menos lo hablo como expresidente del partido- es que haya primarias, que haya un esfuerzo importante de coalición de manera de resolver los temas de manera positiva, bien", expresó.

Al preguntársele si estaba de acuerdo con que hubiese primarias en dicha comuna, el ministro contestó: “¡Qué haya primarias donde más se pueda! Pero que sean competitivas, eso de todas maneras. Pero yo no me voy a meter en esas decisiones de si en Vitacura sí, si en Providencia no. Hay 365 comunas".

Sin embargo, expresó: “¿Tanto candidato para Vitacura y tanto que falta para otras comunas? Como si se jugara el país en una sola comuna”.

Monckeberg también se refirió a las elecciones internas de Renovación Nacional, luego de que el partido decidiera por estrecho margen aplazar las elecciones internas. “Ya hubo ya. Se cortó ese cheque el domingo y Rafael Prohens es el presidente. Yo con él voy a trabajar fuerte en el gobierno como lo hago con todos los presidentes de partido de gobierno y de oposición”.