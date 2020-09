Monckeberg refuerza defensa a Mañalich por acusación constitucional: “Se hizo un esfuerzo real en avanzar correctamente para proteger a la población”

“Se hizo un esfuerzo real del exministro Mañalich, del actual ministro Paris y de las autoridades sanitarias en avanzar correctamente para proteger a la población, eso se ha hecho”, dijo este miércoles el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg.

Esto en relación a la acusación constitucional en contra del exminsitro de Salud, Jaime Mañalich -presentada el 13 de septiembre, al límite de plazo establecido por ley tras la salida del exsecretario de Estado-, además de la indagatoria penal que lleva adelante el Ministerio Público sobre el conteo de fallecidos bajo su gestión.

Cabe recordar que la Cámara de Diputados ya dio cuenta -ayer- del libelo y también sorteó los nombres que compondrán la comisión que revisará esta acción.

El secretario de Estado abordó el tema esta mañana en conversación con Radio ADN y aseguró que “cuando una acusación se presenta el último día, sin respaldo de toda la oposición, con cuestionamientos sobre si está dentro o fuera de plazo, sin muchas ganas de darle un esfuerzo para que prospere, eso da cuenta que hay dudas en torno al libelo”.

Pese a esto, reforzó, “es una tremenda oportunidad para explicar todo lo que se hizo, evidentemente no exento de problemas, nadie tenía una bola de cristal para haber resuelto todos los temas. Pero creo que se hizo todo el esfuerzo necesario y se actuó de buena fe”.

En ese sentido, defendió el “esfuerzo” en la gestión de Mañalich donde hubo “problemas y dificultades, de todas maneras y también aciertos”, afirmó.

Con respecto a la indagatoria de Fiscalía, en tanto, “son querellas que presentan el candidato del PC, Daniel Jadue y el excandidato de izquierda y senador Alejandro Navarro. Hay que ver qué motivaciones hay detrás de esas querellas y la Fiscalía está investigando de manera como lo hace permanentemente, con apariciones públicas, sin tomar declaraciones aún al exministro de Salud”, dijo.

En esa línea, aseguró ambas acciones, “política y judicial, están motivadas por razones políticas, no me cabe duda y por eso he señalado quiénes son sus autores”.

Pensiones

Por otra parte, el ministro de la Segpres se refirió al proyecto de ley que busca permitir un segundo retiro de los ahorros de las AFP que está siendo tramitado en el Congreso.

Al respecto sostuvo que el interés del Ejecutivo está en avanzar a una reforma al sistema de pensiones y recalcó que ésta ya contempla el retiro de parte de los fondos por “necesidades catastróficas”.

“Prefiero poner todos los esfuerzos en una reforma de pensiones más profunda. Todavía no termina el primer retiro del 10%, y muchas personas sacaron todo el dinero. Este segundo retiro sólo va a beneficiar a quienes tienen más fondos, más recursos”, dijo en la instancia.