Monsalve por denuncia de falta de control del SII en Macrozona sur: “La persecución del robo de madera corresponde al Ministerio Público”

Este domingo el gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, afirmó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) “dejó de seguir la ruta del dinero” después del 2018, en relación al delito de robo de madera que se ha registrado con mayor frecuencia en los últimos meses en la Macrozona Sur.

“(El SII) no fiscaliza con la unidad especial que tenía para trabajar en la Región del Biobío y creo que esa no es una decisión del grupo de Impuestos Internos del Biobío, yo creo que fue una decisión política en su tiempo”, dijo el gobernador quien también sugirió que producto de la gran cantidad de dinero que circula a consecuencia de este delito pudiese haber corrupción. “Con tanto dinero arriba de la mesa, el riesgo de corrupción claramente (…) ¿Por qué tendríamos que ser distintos a otros países que han tenido crimen organizado? No tengo pruebas, pero le diría que tiene cara de gato, cola de gato y parece que dice miau. Yo creo que debe haber”, agregó.

Sobre ello, fue consultado en conversación con Radio Infinita, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien hizo una distinción en las palabras del gobernador del Biobío: “Cuando uno habla de la persecución de la ruta del dinero uno entiende que se está persiguiendo un delito, la persecución del robo de madera como delito tipificado le corresponde al Ministerio Público”.

“Yo sé que hay investigaciones abiertas y seguramente el Ministerio Público, los fiscales, habrán instruido diligencias justamente para perseguir las rutas del dinero. Paralelamente el Estado ocupa todas las herramientas para luchar contra el crimen organizado”, subrayó Monsalve.

Así también, recalcó que en concreto en el sur del país sobre el robo de madera “vamos a darle un carácter distinto a las Unidades de Coordinación Estratégica que son los espacios donde el SII, donde Aduana, Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros, Fiscalía, entre otros, tienen que coordinar para combatir el crimen organizado en la zona sur de Chile, hay un espacio que no ha sido usado y que nosotros le daremos un uso de carácter estratégico”.

Por otra parte, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, fue consultada este lunes por los dichos del gobernador, ante lo cual aseguró que “me parece grave, nosotros obviamente vamos a recabar antecedentes, porque uno de los compromisos que hemos asumido como gobierno, y en el cual estamos trabajando, es que vayamos a la raíz de los problemas”.