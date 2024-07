Monsalve y construcción de nueva cárcel de máxima seguridad: “Hay lugares a la vista donde es más probable y rápido”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó la mañana de este viernes la futura construcción de la cárcel de máxima seguridad que anunció en la jornada de ayer el Presidente Gabriel Boric. Esto, como parte del paquete de medidas ante la crisis de seguridad por el alza de homicidios en el país.

Como había adelantado La Tercera, en un principio eran dos las opciones que se manejaban: una en un sitio ubicado en Tiltil, a un lado de Punta Peuco, y la otra en terrenos militares que están ubicados al costado de Santiago1, en Avenida Pedro Montt, en la céntrica comuna. En las últimas semanas esta última fue la opción que encontró mayor acogida.

A la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), no le gustó el anuncio que hizo el Mandatario la mañana del jueves sobre la confirmación de la construcción de un nuevo centro penitenciario de alta complejidad, debido a que existe la posibilidad de que el lugar elegido sea su comuna.

Por lo mismo, luego de escuchar la vocería del gobierno, y tras un llamado telefónico con el ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo (PC), en que se le confirmó la información, Hassler decidió pronunciarse.

“Ante la posibilidad de una nueva cárcel en la comuna de Santiago, como alcaldesa y vecina me opongo rotundamente. La tendencia en Chile y el mundo es que las cárceles se construyen fuera del núcleo urbano. Mi labor como alcaldesa es velar por la seguridad, desarrollo urbano y calidad de vida de los vecinos y vecinas de Santiago”, publicó la jefa comunal en X la tarde del jueves.

En un punto de prensa en esta jornada, Monsalve dijo al respecto: “Quiero volver a insistir, porque no quiero entrar en una discusión técnica que está analizando el Ministerio de Justicia. Justamente es una discusión técnica. La conveniencia o no conveniencia (del lugar para la construcción) tiene varios factores, no solo uno. El lugar donde está ubicado, la posibilidad de traslado, el entorno”.

Y luego insistió: “Hay varios factores que tiene que analizar el Ministerio de Justicia. Y desde esa perspectiva hay lugares a la vista donde es más probable o donde es más rápido”.

Sobre este tipo de recinto penitenciario, el subsecretario señaló que debe considerar que los internos tengas reclusión individual, que no tengan comunicación con el exterior, “donde la posibilidad de visitas se restringe a no tener contacto físico, donde los patios no permitan tener contacto con otros reclusos. O sea, donde se sepa que si alguien participa de una organización criminal y afecta la seguridad de los chilenos, una vez que sea detenido y se le aplique una sanción, el régimen carcelario va a ser ejemplar”.