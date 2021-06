Narváez y Boric coinciden en acto de apoyo a candidato a gobernador por Antofagasta por primera vez tras fallida inscripción de primarias presidenciales

La candidata presidencial del PS, Paula Narváez, y la carta del Frente Amplio, Gabriel Boric coincidieron por primera vez en Antofagasta tras la fallida inscripción de primarias entre el FA-PC Y PS para definir a un candidato único del sector a La Moneda.

Ambas figuras se reunieron en el marco de una actividad de apoyo al candidato a gobernador regional por Antofagasta, Ricardo Díaz (Ind), que fue por la lista de Unidad Constituyente. Y que este domingo enfrentará a la carta de Chile Vamos, el exintendente Marco Antonio Díaz por el cargo.

“Me alegra haberme encontrado con Gabriel. No nos habíamos podido ver hace unas semanas y ha sido muy grato saber que estamos tras un mismo objetivo. Y ese mismo objetivo es que cuando nos unimos en el centro y la izquierda, claramente pasan cosas buenas, como lo que va a pasar acá obviamente con Ricardo Díaz, quien va a ser gobernador regional y va a contar con una base de apoyo amplia que le permitirá gobernar mejor”, sostuvo Narváez.

Mientras que Boric señaló que “fue una casualidad. No nos veíamos con Paula desde hace bastante tiempo. Pero un gusto verla. Yo siempre he mantenido muy buenas relaciones con ella. La gente sabe cuáles fueron nuestras posiciones respecto a la primaria que no fue. Pero no me cabe ninguna duda que con el socialismo histórico nos vamos a volver a encontrar. Por lo tanto, uno nunca debe dinamitar puentes que va a tener que volver a cruzar”.