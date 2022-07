“No es bueno atribuirse la soberanía popular en este caso”: Teillier sincera “reparos” con propuesta del FA de “Apruebo para concretar”

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, y el exconvencional de ese partido Marcos Barraza abordaron la mañana de este viernes la propuesta del Frente Amplio para un “acuerdo de mínimos” bajo la idea de “Apruebo para concretar”, de cara al plebiscito del 4 de septiembre.

Los partidos del bloque están desarrollando un borrador en el que comprometen leyes de implementación en 12 puntos si se aprueba la nueva Carta Magna con la idea de realizarle reformas sustantivas.

“No nos han dicho nada a nosotros el Frente Amplio. La posición nuestra es que estamos abiertos a discutir, pero, tal vez en la forma, tenemos algunos reparos. Nos parece que no es bueno atribuirse la soberanía popular en este caso. Porque ¿Por qué si ha existido un proceso que lo ha impuesto el pueblo, en que hubo un plebiscito de entrada, se eligió una convención, va a haber un plebiscito, un grupo de parlamentarios o de partidos políticos se van a atribuir la representación de ese pueblo?”, inquirió Teillier en La Moneda, al ser consultado tras sostener un encuentro con el Presidente Gabriel Boric.

El timonel del PC, acotó que no se niegan a discutir el tema, aunque hizo ver las dificultades de lograr un acuerdo entre todas las fuerzas oficialistas.

“No nos negamos a discutir, es bueno discutir el tema, pero cómo eso se expresa, ahí es donde tenemos ciertas dudas, también porque no es tan fácil ponerse de acuerdo. En el gobierno somos entre partidos y movimientos 17 (fuerzas) y ponerse de acuerdo no es fácil”, advirtió.

En esa línea, expuso que necesitan enfocarse en la campaña del Apruebo.

“Podríamos empezar a discutir sobre eso y perder el esfuerzo extraordinario que estamos haciendo para ganar con el Apruebo. Nosotros estamos desplegándonos en eso y creemos que eso es lo principal y hablar de los temas, aclarar los temas de la nueva Constitución, todo lo positivo que tiene”, enfatizó.

Marcos Barraza a su vez, señaló que “hay que ser muy cautelosos en los planteamientos previos al plebiscito”.

“Esa cautela deviene de no forzar posiciones en el entendido que el diálogo es más amplio, no se restringe a los partidos políticos, no se restringe a los parlamentarios, también hay organizaciones sociales”, planteó el exconvencional.

Barraza sostuvo que “el plebiscito está algo así como a cuarenta días de distancia, en consecuencia, precipitar la conversación respecto de puntos programáticos específicos sobre cómo implementar la nueva Constitución no parece del todo conveniente, más bien hay un debate que iniciar, un debate que continuar y que probablemente se va a proyectar mas a allá del Apruebo del 4 de septiembre”.

“Muchos de los planteamientos son correctos, o la mayoría, sino todos, el punto está en no precipitar el diálogo, porque en esa materia también hay conversar con organizaciones sociales y nadie se puede atribuir una verdad respecto de los contenidos”, dijo, recordando que “las voluntades por el Apruebo son diversas”.