“No fueron instruidas ni avisadas”: Vallejo asegura que La Moneda no estuvo al tanto de gestiones de Vega con Llaitul

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo aseguró que la ahora exministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega no instruyó ni avisó las gestiones para establecer un vínculo con el líder y fundador de la CAM, Héctor Llaitul.

Las explicaciones de la secretaria de Estado se dan un día después de la renuncia de Vega -la primera en salir de la administración de Gabriel Boric- tras conocerse un llamado telefónico, realizado el 11 de mayo, por parte de una de sus asesoras con el líder y fundador de la CAM, Héctor Llaitul.

Según informó Ex-Ante la funcionaria Tania Santis se contactó con el comunero en nombre de la secretaria de Estado: “Ella (la ministra) me pidió (ver) la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono”. El diálogo entre ambas partes se dio el mismo día en que el sitio Werken Noticias publicó una entrevista a Llaitul en donde criticaba la idea del gobierno de Boric de avanzar en un “Estado Intermedio” en la Macrozona Sur y llamaba a “organizar la resistencia armada”.

Al respecto Vallejo salió a aclarar que en La Moneda no tuvieron conocimiento de los diálogos que buscaba instaurar la exministra de Desarrollo Social con el comunero, que ayer fue formalizado por una serie de delitos y quedó en prisión preventiva.

“Las gestiones para intentar establecer un vínculo con Llaitul no fueron instruidas ni fueron avisadas ni informadas por parte de la ministra de Desarrollo Social. Por lo mismo la ministra asumió su responsabilidad política”, aseguró la vocera de gobierno en un punto de prensa realizado en Palacio. “Porque más allá del principio de buna fe que tuvo la ministra, no corresponde que este tipo de intentos de gestión, de conversación, se den sin instrucción y sin ser tampoco avisadas a quienes corresponda”, complementó.

Consultada, en tanto, sobre si como gobierno podían asegurar que no hubo otros llamados telefónicos de otros personeros a Llaitul, Vallejo aseguró que “quiero reiterar que este intento de generar un vínculo con el señor Héctor Llaitul no fue ni instruido ni fue informado por la exministra de Desarrollo Social. Por eso el hecho de que ella asume su responsabilidad política al respecto. Estas cosas no pueden proceder de esa manera”.

La titular de la Segegob agregó que al ser consultada Vega por este intento de gestión aseguró que “no prosperó, en primer lugar. Y, en segundo lugar, que lo hizo por un principio de buena fe, tratando de generar un vínculo de diálogo, pero evidentemente no corresponde si es que no es instruido ni informado debidamente. El gobierno no se puede enterar por otros conductos de este tipo de intentos de gestión que no sean los formales”.

Insistida sobre el punto y ante la pregunta de si podían dar fe que no ha existido una nueva comunicación con el comunero, la secretaria de Estado señaló enfática que “nosotros no hemos instruido y no hay nadie que pueda señalar que ha tratado de hacer gestiones adicionales al respecto, porque ha sido la orientación del Presidente de la República y del comité político”.

Filtraciones

Vallejo también abordó la filtración de prensa que terminó con la salida de Vega lamentando la situación.

“Lamentamos que este tipo de información sean filtrados por la prensa, porque intervienen el debido procedimiento judicial, y eso está reglado por la ley y hay una normativa al respecto de porqué no se puede filtrar este tipo de información a través de los medios de comunicación”, indicó.

Sin embargo, Vallejo dejó entreabierta la posibilidad de que desde el gobierno se presenten acciones judiciales por la situación. “En ese sentido siempre nuestro gobierno estudia a cargo de los equipos jurídicos, en este caos del Ministerio del Interior, acciones al respecto y evalúa posibles acciones”, indicó la vocera.

De hecho, una vez conocida la noticia, desde el gobierno se buscó determinar si la información filtrada provenía del Ministerio Público o de la PDI. Incluso el mismo Presidente, Gabriel Boric criticó este jueves, al anunciar la salida de la exministra, que se diera dicha situación.

“No puedo sino agregar también mi preocupación por las filtraciones de procesos judiciales en curso a medios de comunicación particulares”, advirtió el Mandatario.