“No he recibido un llamado de Interior”: Carmona encabeza primeras visitas a Jadue en la cárcel y responde nuevamente a críticas de Monsalve

“Ah. Ya. Otra opinión”. En siete días, no son pocas las veces en las que el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, ha debido salir a responderle al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la figura del gobierno del Presidente Gabriel Boric que más se ha referido al proceder del PC ante la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien se encuentra en prisión preventiva.

Este miércoles, Carmona volvió a hacerlo, con un marcado sarcasmo, tras un llamado de la autoridad socialista a cuidar la democracia. “La experiencia dice que para cuidar la democracia y profundizarla una de las tareas esenciales es cuidar la autonomía de los poderes del Estado. Por lo tanto, yo he puesto un tema que espero que podamos compartir: es muy importante proteger la autonomía del Poder Judicial”, dijo Manuel Monsalve.

“No sé si está planteado respecto del PC. Si cabe alguna duda a alguien, que además se reivindica como de izquierda, que al PC, por opción, no le gusta la democracia, él tendría que sostenerlo así de directo para yo hacerme cargo de una formulación; si no, imagino que está hablando en una potencial disertación de ciencia política, que seguramente hay posibilidades de eso”, le respondió Carmona tras salir de su visita a Daniel Jadue, con quien se reunió al interior de Capitán Yáber, penal en donde el alcalde se encuentra cumpliendo su medida cautelar.

Junto a esto, el timonel comunista agregó: “Si él se refiere al PC, debiera decirlo con todas sus letras. Al PC lo represento yo. Ni he recibido un llamado del Ministerio del Interior ni yo he formulado eso (la tesis de la persecución política) a no ser que alguien cite que yo he dicho que hay persecución política. (...). Si alguien quiere plantearse sobre el PC, tiene que decirlo directamente, con nombre y apellido para que yo no me confunda, porque si no, hago un debate un poco al aire”.

Hace ocho días, en la primera jornada de formalización de Daniel Jadue, Monsalve y Carmona ya se habían enfrascado en declaraciones cruzadas respecto de la procesión que hizo la militancia del PC -se llegó a congregar a 300 personas fuera del Centro de Justicia- en respaldo a Jadue.

Hasta ahora, ni Carmona ni Monsalve han tomado su celular para contactarse y superar estas diferencias.

Fila comunista para visitar a Jadue

Los miércoles y viernes Jadue podrá recibir las visitas de hasta cinco personas, entre las 14 y las 17 horas. Lautaro Carmona fue uno de los primeros en reunirse dentro de la cárcel con el alcalde, reforzando así sus gestos al mando del PC en favor del exabanderado presidencial de la colectividad.

“Me ha tocado estar muchas veces en otros tiempos visitando presos políticos, tanto en la Cárcel Pública, en la Penitenciaría, Cárcel de Alta Seguridad. Es un ejercicio que sabemos hacer. Vamos a manifestarle nuestro afecto, cariño, apoyo, que es en un momento que no es deseable. A nadie le gusta vivir esta situación”, dijo Carmona. Allí, el timonel PC solo pudo ingresar con su cédula de identidad.

El primer día de Jadue en prisión solo pudo ser visitado por su defensa, a cargo del abogado Ramón Sepúlveda. A este equipo se sumó también el exdiputado Hugo Gutiérrez, quien previamente se especializó en causas de derechos humanos.

“Hugo Gutiérrez es parte de la defensa y ahora tiene derecho a verlo más allá de las visitas”, aclaró Carmona respecto del rol que cumplirá el también exconvencional.

Este miércoles, además de Carmona, Jadue fue visitado por su pareja, la abogada brasileña Anjuli Tostes; su hija; el exvicepresidente del Banco Central en la época de Salvador Allende, Hugo Fazio (92 años), quien llegó en silla de ruedas; y su jefa de gabinete en Recoleta, Soledad Concha.

Santiago, 5 junio 2024. Visitas del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en cárcel Capitán Yáber. Marcelo Hernández/Aton Chile

Esta última es sindicada como quien se encarga de elaborar los listados de visitantes que verán a Daniel Jadue los miércoles y viernes. Dentro de ese grupo, según se ha transmitido, se mantendrían de forma permanente Tostes -quien lo acompañó los cuatro días de formalización- y la hija del jefe comunal.

Para este viernes aún no se ha zanjado el listado. Sin embargo, Carmona entregó pistas de las figuras que pretenden reunirse con Jadue, entre los que mencionó a la diputada Carmen Hertz, la exconsejera, Karen Araya; el director musical del grupo Illapu, Roberto Márquez; o uno de los fundadores de Inti-Illimani, Jorge Coulón.

El interés y apoyo que ha recibido el exabanderado por parte de sus adherentes fue agradecido por el propio alcalde, quien, desde la cárcel, escribió un mensaje que fue publicado en las redes sociales de su programa “Sin Maquillaje: “Compañeros y compañeras, amigos y amigas: agradezco de corazón la solidaridad y el cariño que me dan la fuerza para resistir este trance. Estoy tranquilo, de pie y listo para las batallas que vendrán. Un abrazo, Daniel”.