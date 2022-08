“No le vamos a introducir cambios sustantivos”: presidenta del PS aborda negociaciones para introducir modificaciones a texto constitucional

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic abordó las negociaciones entre los partidos de oficialismo para llegar a un acuerdo en torno a introducir modificaciones al texto constitucional que será plebiscitado el próximo 4 de septiembre.

La timonel socialista aseguró que su objetivo es “esclarecer” ciertos puntos que no quedaron del todo claros en la propuesta y que ellos no buscan “escribir la Constitución”.

“Nosotros hemos tenido algunas conversaciones todavía sin un texto acordado. Primero, fue el documento del PPD, que hace más de un mes y hay que valorarlo, porque fueron quienes primero empezaron a conversar y a poner el tema de que había ciertas mejoras que podían realizarse. Nosotros como PS no éramos de la idea de abrir esa discusión en ese momento. Pero con el tiempo fuimos viendo en la calle, en las conversaciones con la ciudadanía que hay algunos temas que no son del todo claros”, dijo Vodanovic en diálogo con Radio ADN.

Sus dichos se dan en medio de las conversaciones a contrarreloj que han existido en el oficialismo para llegar a una propuesta de consenso a menos de un mes del plebiscito. Además, se dan en medio de las diferencias que ha mostrado el Partido Comunista, liderado por Guillermo Teillier, quien ha hablado de “perfilar” algunos temas, más que introducir cambios concretos.

“Aquí no se trata de cambiar el espíritu de la Constitución porque estamos todos de acuerdo en que la nueva Constitución garantiza derechos sociales, establece un Estado democrático de derechos que nos parece fundamental y que, sin duda, es mucho mejor que la Constitución actual”, agregó la timonel del PS.

Por lo anterior es que aseguró que “no le vamos a introducir cambios sustantivos, pero sí entendemos que hay que mejorar ciertos aspectos, aclarar o rectificar y eso es lo que estamos tratando de concordar en un acuerdo político, transversal, que nos permita darle certeza a la ciudadanía de ciertos puntos”.

Vodanovic, en tanto, defendió las conversaciones entre los partidos oficialistas y descartó que fuese una “cocina”.

“Esto no es una cocina. La política consiste en dialogar, en aunar esfuerzos para tener un objetivo superior, que en este caso para todos los partidos políticos de gobiernos y otros más como la DC es un objetivo muy importante, de tener una nueva Constitución para Chile”, indicó.

Finalmente, planteó que “hay quienes dicen que no es el momento para abrir discusiones, por ejemplo, sobre el sistema político. Yo creo que es el momento y que no es borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Aquí nosotros no pretendemos escribir la Constitución, porque la Constitución ya fue escrita, por la forma que Chile se dio”.